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39 минут назад

Раскрыта опасность средств для мытья посуды

Lenta.ru

Аналитический центр Green Alliance в исследовании раскрыл опасность для экологии от предметов быта, включая средства для мытья посуды. Об этом сообщает The Guardian.

Раскрыта опасность средств для мытья посуды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным экспертов, из-за химических веществ, которые используются для производства средств для мытья посуды, выбрасывается такой же объем углерода, сколько и от 40 тысяч автомобилей, а выбросы от таблеток для мытья посуды эквивалентны выбросам от 600 тысяч машин.

Источником вреда служит ископаемое топливо, которое присутствует в составе подобных бытовых средств. Авторы исследования обратились к британскому правительству с просьбой поддержать переход промышленности на возобновляемые источники энергии.

«Химические вещества, используемые в повседневных товарах, являются большим скрытым источником выбросов углерода. Нам нужно, чтобы правительство помогло британским производителям сделать свои производственные процессы более экологичными», — заявили аналитики.

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