Раскрыта опасность средств для мытья посуды

Аналитический центр Green Alliance в исследовании раскрыл опасность для экологии от предметов быта, включая средства для мытья посуды. Об этом сообщает The Guardian .

По данным экспертов, из-за химических веществ, которые используются для производства средств для мытья посуды, выбрасывается такой же объем углерода, сколько и от 40 тысяч автомобилей, а выбросы от таблеток для мытья посуды эквивалентны выбросам от 600 тысяч машин.