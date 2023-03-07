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55 минут назад

Как выбрать живые цветы

Национальная Служба Новостейиещё 1

При выборе цветочного букета необходимо отдавать предпочтение цветам с полураскрытыми бутонами и без дополнительных украшений на них, сообщает Роспотребнадзор.

Как выбрать живые цветы
Фото: nsn.fmnsn.fm

Эксперты также призвали обращать внимание на стебель, он не должен быть слишком сухим.

Признаком свежести при покупке цветов являются более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон. Бывает, что продавцы удаляют эти лепестки, чтобы придать цветку более эстетичный вид.

Предпочтение нужно отдавать цветам с полураскрытыми бутонами и эластичными лепестками. Если отогнуть лепесток у свежего цветка, он легко вернется на место и примет прежнюю форму.

Чтобы сохранить свежесть букетов, их рекомендуется не оставлять надолго без воды, исключить резкие перепады температур и подрезать стебли перед тем, как ставить в вазу.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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