Какие цветы могут вызвать аллергию и головную боль

В преддверии Международного женского дня многие дамы получают букеты цветов. Однако некоторые из них могут вызвать аллергию из-за пыльцы, которая содержится в цветах. Врач перечислила цветы, которые могут стать причиной аллергической реакции.

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«Рожь, пшеница, люцерна, рис, просо. Также аллергию может вызвать эвкалипт», - рассказала специалист «Известиям».

Врач подчеркивает, эвкалипт и злаковые могут спровоцировать возникновение аллергии. Однако именно они зачастую используются в оформлении цветочных композиций.