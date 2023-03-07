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31 минуту назад

Какие цветы могут вызвать аллергию и головную боль

runews24.ruиещё 1

В преддверии Международного женского дня многие дамы получают букеты цветов. Однако некоторые из них могут вызвать аллергию из-за пыльцы, которая содержится в цветах. Врач перечислила цветы, которые могут стать причиной аллергической реакции.

Какие цветы могут вызвать аллергию и головную боль
Фото: runews24.rurunews24.ru

«Рожь, пшеница, люцерна, рис, просо. Также аллергию может вызвать эвкалипт», - рассказала специалист «Известиям».

Врач подчеркивает, эвкалипт и злаковые могут спровоцировать возникновение аллергии. Однако именно они зачастую используются в оформлении цветочных композиций.

Также вызывают опасность гиацинты или крокусы. Аллергенными являются цветы с содержанием легкой пыльцы – маргаритки, герберы, гипсофила и другие. Цветы могут вызвать головную боль. Необходимо сразу извлечь из букета цветы, которые могут вызвать аллергию.

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