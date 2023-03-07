Названы главные тренды мировой флористики 2023 года

Представители сервиса доставки цветов Флорист.ру представили новую коллекцию авторских букетов и назвали главные тренды мировой флористики 2023 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Для этого стиля характерны слегка "растрепанный" вид букета, использование множества мелких цветов разных оттенков и фактур, трав, колосьев и веточек. При этом достаточно сложная в исполнении поникающая, струящаяся форма таких букетов для зрителя выглядит очень естественной», — сказано в сообщении.

В частности, сотрудники организации продемонстрировали букет из сиреневых французских роз с оранжевым георгином, пальмовыми листьями и пушистым лагурусом. Другой — с использованием тех же роз, розового лизиантуса, небесно-голубого дельфиниума, светло-зеленых лилий и антуриума, нежно-сиреневого эвкалипта и легких белых полевых трав. Наконец, еще одна композиция выполнена из белой гортензии и дельфиниумов, пудрово-розовых французских роз и антуриума в сочетании с бронзовым корилусом и такими же листьями пальмы.