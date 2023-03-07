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1 час назад

Что делать, если затопили соседи

СОВА

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если квартиру и имущество затопили.

Что делать, если затопили соседи
Фото: СОВАСОВА

По мнению экспертов, в этом случае можно рассчитывать на полное возмещение вреда.

Специалисты перечислили, что для этого необходимо:
  • узнать причину затопления и устранить ее;
  • сообщить в управляющую организацию, чтобы составить акт о заливе квартиры (в нем фиксируется факт затопления, описываются повреждения квартиры и указывается виновное лицо, если его можно установить при осмотре);
  • сфотографировать ущерб;
  • определить размер причиненного вреда (можно сразу предложить виновнику возместить его добровольно).

Эксперты отметили, что при его согласии нужно оформить письменное соглашение, где отразятся размер, порядок и сроки возмещения и ответственность сторон.

Если добровольно не получается - лучше обратиться к независимому оценщику для оценки вреда.

Далее специалисты рекомендуют за 3 дня уведомить виновника инцидента о дате и времени осмотра квартиры оценщиком. Можно это сделать заказным письмом - важно, чтобы направление уведомления можно было подтвердить документально.

После осмотра оценщик составит заключение, затем можно готовить исковое заявление и остальные документы для обращения в суд.

К исковому заявлению необходимо приложить свидетельство о праве собственности на квартиру, акт о затоплении квартиры, заключение о размере ущерба, доказательство отправки ответчику уведомления о проведении оценки, квитанцию об уплате госпошлины и копию искового заявления для ответчика.

Если цена иска более 50 тысяч рублей, идти нужно в районный суд, если сумма меньше - то в мировой.

Отмечается, что все документы, кроме квитанции, отправляются в копиях.

При удовлетворении иска суд может взыскать с ответчика судебные расходы и траты на оплату услуг представителя. По словам экспертов, если ответчик добровольно не исполнит решение, тогда нужно взять в канцелярии суда исполнительный лист и отдать его судебным приставам. А к нему приложить заявление о возбуждении исполнительного производства.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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