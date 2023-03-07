Что делать, если затопили соседи

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если квартиру и имущество затопили.

Фото: СОВА СОВА

По мнению экспертов, в этом случае можно рассчитывать на полное возмещение вреда.

узнать причину затопления и устранить ее;

сообщить в управляющую организацию, чтобы составить акт о заливе квартиры (в нем фиксируется факт затопления, описываются повреждения квартиры и указывается виновное лицо, если его можно установить при осмотре);

сфотографировать ущерб;

определить размер причиненного вреда (можно сразу предложить виновнику возместить его добровольно). Специалисты перечислили, что для этого необходимо:

Эксперты отметили, что при его согласии нужно оформить письменное соглашение, где отразятся размер, порядок и сроки возмещения и ответственность сторон.

Если добровольно не получается - лучше обратиться к независимому оценщику для оценки вреда.

Далее специалисты рекомендуют за 3 дня уведомить виновника инцидента о дате и времени осмотра квартиры оценщиком. Можно это сделать заказным письмом - важно, чтобы направление уведомления можно было подтвердить документально.

После осмотра оценщик составит заключение, затем можно готовить исковое заявление и остальные документы для обращения в суд.

К исковому заявлению необходимо приложить свидетельство о праве собственности на квартиру, акт о затоплении квартиры, заключение о размере ущерба, доказательство отправки ответчику уведомления о проведении оценки, квитанцию об уплате госпошлины и копию искового заявления для ответчика.

Если цена иска более 50 тысяч рублей, идти нужно в районный суд, если сумма меньше - то в мировой.

Отмечается, что все документы, кроме квитанции, отправляются в копиях.