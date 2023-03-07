Что делать, если затопили соседи

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что делать, если квартиру и имущество затопили.
По мнению экспертов, в этом случае можно рассчитывать на полное возмещение вреда.
Эксперты отметили, что при его согласии нужно оформить письменное соглашение, где отразятся размер, порядок и сроки возмещения и ответственность сторон.
Если добровольно не получается - лучше обратиться к независимому оценщику для оценки вреда.
Далее специалисты рекомендуют за 3 дня уведомить виновника инцидента о дате и времени осмотра квартиры оценщиком. Можно это сделать заказным письмом - важно, чтобы направление уведомления можно было подтвердить документально.
После осмотра оценщик составит заключение, затем можно готовить исковое заявление и остальные документы для обращения в суд.
К исковому заявлению необходимо приложить свидетельство о праве собственности на квартиру, акт о затоплении квартиры, заключение о размере ущерба, доказательство отправки ответчику уведомления о проведении оценки, квитанцию об уплате госпошлины и копию искового заявления для ответчика.
Если цена иска более 50 тысяч рублей, идти нужно в районный суд, если сумма меньше - то в мировой.
Отмечается, что все документы, кроме квитанции, отправляются в копиях.
При удовлетворении иска суд может взыскать с ответчика судебные расходы и траты на оплату услуг представителя. По словам экспертов, если ответчик добровольно не исполнит решение, тогда нужно взять в канцелярии суда исполнительный лист и отдать его судебным приставам. А к нему приложить заявление о возбуждении исполнительного производства.