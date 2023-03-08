Что делать, чтобы цветы стояли дольше

От того, какой именно букет вам подарили, часто зависят особенности ухода за ним. Для одинокой розы и охапки хризантем комфортными будут совсем разные условия.

Фото: Pxhere Pxhere

"Рамблер" делится общими правилами и нюансами, которые помогут сделать так, чтобы цветы стояли дольше.

Видео дня

Как обрезать цветы

Когда цветы срезают и оставляют без воды, концы стеблей твердеют. Это влияет на то, как они впитывают воду и в течение какого времени сохраняют свежесть. Чтобы букет цветов радовал дольше, перед тем как поставить в вазу, обязательно подрезаем стебли ножом или секатором.

Если стебель древесный, какой характерен, например, для гортензии или сирени, важно срезать его наискосок под углом 45 градусов и расщепить на несколько частей. Если мы имеем дело с весенними цветами в букете, то есть тюльпанами, гиацинтами, срез должен быть ровным, под прямым углом.

Отдельный подход нужен для срезанных цветов с толстым "пустым" стеблем — амариллисов. Чтобы они дольше простояли в вазе, важно, чтобы стебель не расщепился. Это удастся предотвратить, если обвязать ствол у основания подходящей клейкой лентой, веревкой или скотчем.

Как освободить букет

Цветам тем комфортнее стоять в воде, чем больше вокруг них воздуха. В цветочных магазинах букет, как правило, упаковывают в оберточную бумагу, но дома ее желательно снять. Если очень хочется, чтобы букет цветов сохранил форму, можно сохранить бечевку или ленту, которой цветы связаны.

Управляющая цветочным салоном German Garden в Краснодаре Эсма Пипия пояснила РБК, почему отсутствие упаковки для срезанных цветов действительно будет полезно:

"Чем больше пространства между цветами в букете, воздуха, тем лучше стоят цветы: они не трутся, не зажимаются".

По словам эксперта, если каждый из цветков не зажимают «соседи», а весь букет не стесняет обертка, то это хорошие условия для того, чтобы цветы дольше простояли в вазе.

Pxhere

Что добавить в воду

Цветы дольше сохраняют свежесть, когда мы добавляем в воду обеззараживающее средство, например таблетку аспирина.

Вот что еще можно добавить в вазу:

специальные порошки, которые продаются в цветочных магазинах, а иногда бесплатно прилагаются к букету;

консервант наподобие кризала.

Важно, что, если вы используете обеззараживающее, то о смене воды можно вспоминать не каждый день, а в два-три раза реже.

Эсма Пипия рекомендует не прислушиваться к советам из интернета и не экспериментировать с добавлением в воду из-под крана сахара, сладких газированных напитков, алкоголя или бытовой химии.

Какая должна быть ваза

Букет цветов не должна стеснять не только упаковка, но и ваза. Если он большой и плотный, стоять в воде в узкой ему будет некомфортно. Растения будут тереться друг о друга и быстро завянут. Также важно следить, чтобы для всех цветов в вазе было достаточно воды.

Флорист, владелица петербургского "Бутика букетов Ile de Fleurs" Лилия Басок поясняет:

"Если это монобукет из роз, ваза нужна высокая и большая, чтобы налить много воды. За счет этого бутон будет достаточно долго напитан влагой".

Прежде чем наполнить вазу прохладной водой и поставить в нее цветы, необходимо помыть ее с моющим средством.

Как продлить жизнь листьям

Еще раз повторим: чтобы все перечисленные лайфхаки действовали, обязательно меняйте воду в вазе. Однако имейте в виду, что и с водой нужно быть осторожными: если листья цветов, например роз, касаются воды, они меньше сохраняют свежесть и быстрее начинают гнить.

Как выбрать место для цветов

Чтобы цветы дольше простояли в вазе, они должны находиться в правильном помещении и в подходящих условиях. В частности, стоит держать их подальше от отопительных приборов и не допускать, чтобы букет попал под прямые солнечные лучи. Если поставить их рядом с батареей, они будут под воздействием тепла и солнечного света одновременно. Кроме того, от окна будет идти холод, и букет быстро завянет.

Pxhere

Идеальным будет прохладное место, где нет резких перепадов температур. В частности, можно поставить букет цветов в вазе на стол, куда не будут попадать прямые лучи солнца и сквозняки.