Как убрать запах с одежды без стирки: 6 способов

Одежда легко впитывает запахи. Если вместо парфюма за вами тянется шлейф аромата маминых котлет, вам пригодится шпаргалка «Рамблера» по возвращению свежести вещам.

Конечно, проще всего избавиться от посторонних запахов на одежде с помощью стирки. Но если ситуация форс-мажорная и вы не успеваете/не имеете возможности прополоскать вещи в воде, воспользуйтесь одним из этих экстренных решений: