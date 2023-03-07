Как убрать запах с одежды без стирки: 6 способов

Одежда легко впитывает запахи. Если вместо парфюма за вами тянется шлейф аромата маминых котлет, вам пригодится шпаргалка «Рамблера» по возвращению свежести вещам.
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Конечно, проще всего избавиться от посторонних запахов на одежде с помощью стирки. Но если ситуация форс-мажорная и вы не успеваете/не имеете возможности прополоскать вещи в воде, воспользуйтесь одним из этих экстренных решений:
- Насыпьте пищевую соду тонким слоем на участки, которые пахнут особенно интенсивно и оставьте на ночь. Можно сделать из порошка кашицу с водой. Утром стряхните соду.
- Нанесение на область подмышек уксуса или перекиси водорода может помочь избавиться от легкого запаха пота. После одежду нужно просто высушить.
- Если дома есть водка, разведите ее в пропорции три к одному. Спирт уничтожит бактерии, из-за которых мог появиться неприятный запах. Распылите получившийся спрей-нейтрализатор на вещи, дайте им высохнуть. В идеале – на сквозняке для лучшего эффекта.
- Положите одежду в морозильный отсек холодильника (зимой повесьте на балкон). Спустя несколько часов вещи будут ощутимо свежее.
- Еще один способ – использовать отпариватель. Горячий пар помогает не только разгладить помятую одежду, но и освежить ее. Если есть возможность, добавьте в отсек для воды пару капель эфирного масла. После отпаривания высушите одежду в расправленном виде на свежем воздухе.
- Необычным будет метод с кошачьим наполнителем. Неиспользованные гранулы можно поместить в мешочек и положить в шкаф, чтобы уберечь хранящуюся в нем одежду от появления посторонних запахов и сырости. Аналогичный эффект будет и от зерен кофе.