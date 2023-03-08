Пять простых шагов для сохранения свежих букетов

Свежесрезанные розы и хризантемы сохранятся в прекрасном виде от 7 до 12 дней, а тюльпаны и другие цветы - больше двух недель, если соблюдать элементарные правила.

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Главный агроном Санкт-Петербургской компании "Новая Голландия" Руслан Новиков помог "РГ" определить пять главных шагов для сохранения праздничных букетов.

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1. Правильный путь до домашней вазы

Все начинается еще в магазине. Во-первых, внимательно осмотрите букет. Цветы не должны быть "уставшими" - на них не должно быть заломов, почернений и прочих дефектов. Например, в розе обратите внимание на "рубашку" - это первые, более толстые лепестки у цветоножки чаще всего зеленоватого вида. Наличие такой "рубашки" свидетельствует о свежести цветка и является подтверждением того, что лепестки не обрывались.

Выбирать следует цветок в полуроспуске. Если купить уже совсем распустившийся цветок, срок жизни его сократится, если в закрытом бутоне - дома он может завянуть, не раскрывшись.

Цветы не любят морозов. Поэтому надо максимально уберечь букет от мартовской непогоды. Принеся домой, не нужно сразу разворачивать и ставить его в вазу. Цветам важно "акклиматизироваться": пусть полежат в этой же упаковке 10-15 минут и привыкнут к новой температуре. Затем, развернув, следует их подрезать, чтобы убрать воздушную пробку, и поместить в воду.

2. Свежая вода

Главное правило для всех свежесрезанных цветов - регулярная смена воды. Порой только этого элементарного действия достаточно, чтобы букет простоял максимально долго. В чистую вазу необходимо наливать отфильтрованную воду комнатной температуры. Воду нужно менять каждый день, чтобы в ней на размножались бактерии и она не успевала "зацвести".

Вазу не следует наполнять водой до краев - достаточно, чтобы стебли были опущены в воду на 10-15 см. Не нужно, чтобы нижние части листьев были намочены водой - так возникает риск преждевременного гниения. Поэтому лучше зачищать нижние стебли от листьев.

Иногда те же розы можно реанимировать, если положить их полностью в ванную с прохладной водой. Если поместить на ночь цветок полностью в воду, он насыщается влагой, и следующий день точно выстоит. Но процедуру надо повторять каждый день.

3. Подкормка

Если не хочется менять воду каждый день, можно использовать специальные средства - например, кризал, который продается в любом цветочном магазине. Часто такое средство дают бесплатно в придачу к покупке букета. Он продлевает жизнь цветку. Воду в этом случае можно менять раз в три дня.

4. Подрезка стебля

Кроме ежедневной смены воды, второй важный фактор сохранения букета - подрезка стебля. Когда меняете воду, не забывайте отрезать острым ножом или секатором примерно 1 см стебля. Так стебли будут лучше впитывать воду.

5. Подходящая внешняя среда

Цветы не любят сквозняков и жары. Температура в помещении не должна быть выше 25 градусов, идеальная температура - 21-22 градуса. Также цветам противопоказан сухой воздух. Поможет зимой, когда в квартирах включено центральное отопление, увлажнитель: влажности в 40-50% уже будет достаточно. Можно также воспользоваться пульверизатором, но опрыскивать надо листья, а не бутоны - нежные лепестки могут от этого почернеть.