Кинологи рассказали, сколько нужно средств на содержание собаки

По словам эксперта, с прошлого года расходы россиян на содержание домашних животных выросли. На это повлиял рост цен на корм и лекарства, а также проблемы с логистикой.

Фото: СОВА СОВА

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил:

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- Безусловно, расходы россиян на содержание питомцев выросли. Это связано с ростом цен на корма и лекарства и некоторыми проблемами с цепочками поставок, кроме того, увеличилась и стоимость сопутствующих товаров для животных. Я бы не говорил о каком-то запредельно высоком повышении затрат на содержание домашних животных, но тем не менее рост ощутим. Сейчас в России увеличивается показатель самообеспеченности кормами, кроме того, наращивается производство отечественных вакцин, возможно, это в какой-то мере улучшит ситуацию.

Кинолог сообщил, что сейчас в среднем содержание собаки обходится в 7-15 тысяч рублей. Сумма зависит от размера, породы, состояния здоровья и возраста. Практически 90 % от бюджета уходит на корм, а 10 % - ветеринарное обслуживание (вакцинация и плановые осмотры) и мелкие расходы (разовые покупки амуниции и игрушек). Кроме того, цифра меняется, если у питомца есть серьёзные хронические заболевания или порода требует сложного груминга. Учитывается и регион проживания, так как стоимость различных процедур везде разная. Голубев добавил: - Если у многих домашних животных основная статья расходов - это товары по уходу (например, у кошек это, в частности, наполнители для лотков), то у собак подавляющая часть бюджета традиционно приходится на корм, поэтому изменение его цены очень ощутимо.

Год назад, в феврале-марте 2022-го, стоимость корма была в 2, а то и 3 раза выше своего обычного уровня, так как начались перебои с поставками и распродавались складские остатки. Особенно взлетел в цене специализированный корм, например все антиаллергенные линейки. К осени цены немного стабилизировались и установились на отметке примерно на 20-25 % выше уровня 2021 года. Однако, по мнению кинолога, сократить расходы возможно. Для начала нужно отказаться от ненужных аксессуаров, приобретая только действительно необходимое питомцу. Например, прочный ошейник и поводок, миски, адресник (брелок), щетки и когтерез. На них нет смысла экономить, так как качественные товары прослужат более долго и на это не нужно будет тратиться. Также можно покупать игрушки с рук или обмениваться с другими владельцами. Это не только выгодно, но и экологично. Кроме того, не стоит пропускать вакцинацию и плановые осмотры с животным, важно ежедневно чистить уши и глаза, внимательно следить за здоровьем полости рта, качеством шерсти и состоянием когтей. Все это поможет вовремя обнаружить проблемы и быстрее их решить, потратив на это меньше, чем тогда, когда собака серьезно заболеет.

Президент РКФ считает, что самый нежелательный вариант экономии - это экономия на корме. Он дал несколько советов на этот случай:

1. Оптовые закупки корма. Объединитесь с другими владельцами, чтобы купить корм дешевле. Но помните, что корм в большом объеме важно хранить правильно: в герметичных контейнерах и в сухом месте. Кроме того, необходимо учитывать его срок годности.

2. Присмотритесь к более бюджетной линейке внутри привычного бренда, который имеет широкий ассортимент. При этом входящие в состав корма ингредиенты часто схожи. Это значит, что вам удастся минимизировать риск возникновения у питомца аллергии и расстройства кишечника.

3. Замените лакомства из магазина домашними: это не только обойдётся дешевле, но и будет полезнее.