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55 минут назад

Женщина с удочкой: рыбалка становится популярным хобби у россиянок

Мир24

Некоторые женщины с удовольствием проведут 8 Марта не за праздничным столом, а с удочкой возле лунки. Россиянки все больше увлекаются рыбалкой. Причем, зимняя подледная нравится им больше. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Алексея Андреева.

Женщина с удочкой: рыбалка становится популярной у россиянок
Фото: Мир24Мир24

В семье Власенко прекрасно знают, без чего не выловить рыбку из пруда. Поэтому здесь каждый отвечает за свое, но при этом все заняты общим делом – рыбалкой. Старший из детей Андрей, например, бурит лунки, где укажет мама.

«Мама у нас как организатор, она вдохновляет нас. Мы часто собираемся, выезжаем на рыбалку, она делает вкусный чай, бутерброды», – говорит житель поселка Огнеупорный Челябинской области Андрей Власенко.

«Ты – рыбачка, я – рыбак», решил однажды муж Татьяны и подарил ей удочку. С тех пор женщина не расстается со снастями и каждые выходные проводит на берегу. Супруг заступает на вахту на несколько месяцев. А пока его нет, Татьяна ломает стереотипы о том, что рыбалка – дело не женское.

«Самый большой у нас улов был осенью – щука 5,5 кг, длина 70-80 см была. Мы очень любим фаршировать щуку, делать котлеты с щуки, запекать», – рассказывает жительница поселка Огнеупорный Татьяна Власенко.

Какой рыбак не любит ухи! В рационе этой семьи она – главное блюдо. Местные водоемы богаты на окуней и карасей, но лучшим уловом считается другая рыба.

«Для более тонкого и вкусного аромата мы еще кладем лавровый листик в супчик», – подчеркивает Татьяна.

Женские успехи в рыболовном деле признают и самые заядлые рыбаки.

«Бывает, женщина любого рыбака-мужчину заткнет за пояс. К лунке подойдет – и не оттянешь», – признает рыбак Сергей Решетников.

Любительниц рыбалки в России становится все больше. Но есть и профессиональные спортсменки. В феврале в Воронеже провели первый чемпионат среди женщин по зимней ловле на мормышку. В этой дисциплине сражались лучшие рыбачки из 15 регионов России.

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