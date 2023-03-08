Женщина с удочкой: рыбалка становится популярной у россиянок

Некоторые женщины с удовольствием проведут 8 Марта не за праздничным столом, а с удочкой возле лунки. Россиянки все больше увлекаются рыбалкой. Причем, зимняя подледная нравится им больше. Подробности – у корреспондента «МИР 24» Алексея Андреева.

Фото: Мир24 Мир24

В семье Власенко прекрасно знают, без чего не выловить рыбку из пруда. Поэтому здесь каждый отвечает за свое, но при этом все заняты общим делом – рыбалкой. Старший из детей Андрей, например, бурит лунки, где укажет мама.

«Мама у нас как организатор, она вдохновляет нас. Мы часто собираемся, выезжаем на рыбалку, она делает вкусный чай, бутерброды», – говорит житель поселка Огнеупорный Челябинской области Андрей Власенко.

«Ты – рыбачка, я – рыбак», решил однажды муж Татьяны и подарил ей удочку. С тех пор женщина не расстается со снастями и каждые выходные проводит на берегу. Супруг заступает на вахту на несколько месяцев. А пока его нет, Татьяна ломает стереотипы о том, что рыбалка – дело не женское.

«Самый большой у нас улов был осенью – щука 5,5 кг, длина 70-80 см была. Мы очень любим фаршировать щуку, делать котлеты с щуки, запекать», – рассказывает жительница поселка Огнеупорный Татьяна Власенко.

Какой рыбак не любит ухи! В рационе этой семьи она – главное блюдо. Местные водоемы богаты на окуней и карасей, но лучшим уловом считается другая рыба.

«Для более тонкого и вкусного аромата мы еще кладем лавровый листик в супчик», – подчеркивает Татьяна.

Женские успехи в рыболовном деле признают и самые заядлые рыбаки.

«Бывает, женщина любого рыбака-мужчину заткнет за пояс. К лунке подойдет – и не оттянешь», – признает рыбак Сергей Решетников.