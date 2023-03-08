Как относятся к мимозе в странах бывшего СССР

Ветка пушистой мимозы давно стала символом любимого весеннего праздника - 8 Марта. Корреспонденты телеканала "МИР24" выяснили, как относятся к мимозе в странах СНГ.

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Вообще-то мимоза не так уж часто встречается в цветочных магазинах, так что сейчас этот цветок можно считать не таким тривиальным, как привычные розы и дежурные тюльпаны. Хотите удивить - дарите мимозу.

В Казахстане мимоза не самый популярный цветок и стоит соответственно не слишком дешево. Так, за букетик из пяти веточек нужно будет заплатить от 5000 до 17500 тенге, в пересчете на рубли диапазон цен составит от 900 до 3000 рублей.

Флорист Дмитрий Гребенкин советует убирать нижние листья с веточек и регулярно менять воду, чтобы продлить жизнь нежным цветам. Вазу с мимозой специалист не советует не ставить на сквозняке.

В Белоруссии мимозы продаются только в марте. Пять веточек среднего размера будут стоить примерно двадцать пять белоруских или 700 российских рублей.

В российском Владикавказе букет из пяти веток мимозы будет стоить 1000 рублей, но если вы умеете и любите торговаться, можно взять дешевле.