Как относятся к мимозе в странах бывшего СССР

Ветка пушистой мимозы давно стала символом любимого весеннего праздника - 8 Марта. Корреспонденты телеканала "МИР24" выяснили, как относятся к мимозе в странах СНГ.
Вообще-то мимоза не так уж часто встречается в цветочных магазинах, так что сейчас этот цветок можно считать не таким тривиальным, как привычные розы и дежурные тюльпаны. Хотите удивить - дарите мимозу.
В Казахстане мимоза не самый популярный цветок и стоит соответственно не слишком дешево. Так, за букетик из пяти веточек нужно будет заплатить от 5000 до 17500 тенге, в пересчете на рубли диапазон цен составит от 900 до 3000 рублей.
Флорист Дмитрий Гребенкин советует убирать нижние листья с веточек и регулярно менять воду, чтобы продлить жизнь нежным цветам. Вазу с мимозой специалист не советует не ставить на сквозняке.
В Белоруссии мимозы продаются только в марте. Пять веточек среднего размера будут стоить примерно двадцать пять белоруских или 700 российских рублей.
В российском Владикавказе букет из пяти веток мимозы будет стоить 1000 рублей, но если вы умеете и любите торговаться, можно взять дешевле.
В Армении мимозу не слишком любят, придется походить по магазинчикам, чтобы ее найти. Одна веточка будет стоить 2500 драмов, что составляет 500 рублей. Мимозу сюда привозят из Грузии, где она лучше растет.