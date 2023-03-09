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10 минут назад

Где на кухне больше грязи, чем в мусорном ведре

runews24.ru

Эксперт назвала самые грязные предметы на кухне.

Где на кухне больше грязи, чем в мусорном ведре
Фото: runews24.rurunews24.ru

Кухня является средоточием всевозможных микробов, которые с легкостью размножаются на различных поверхностях. Например, на полотенцах, сушилке для посуды, раковине и в мусорном ведре. По этой причине кухня является едва ли не самым грязным метом во всем жилище, заявила обозреватель издания Daily Express Диана Бунтарева.

По словам эксперта, здесь обитают не только обычные микробы, но и инфекции, которые могут вызвать желудочные и кишечные расстройства. При этом самым грязным предметом на всей кухне Бунтарева называет баночки для специй и подставка к ним.

Как оказалось, именно они наносят больше вреда, чем все остальные кухонные предметы. Это связано с тем, их реже остальных предметов моют и подвергаю термической обработке.

Дом и сад,
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