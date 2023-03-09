Где на кухне больше грязи, чем в мусорном ведре

Эксперт назвала самые грязные предметы на кухне.

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Кухня является средоточием всевозможных микробов, которые с легкостью размножаются на различных поверхностях. Например, на полотенцах, сушилке для посуды, раковине и в мусорном ведре. По этой причине кухня является едва ли не самым грязным метом во всем жилище, заявила обозреватель издания Daily Express Диана Бунтарева.

По словам эксперта, здесь обитают не только обычные микробы, но и инфекции, которые могут вызвать желудочные и кишечные расстройства. При этом самым грязным предметом на всей кухне Бунтарева называет баночки для специй и подставка к ним.