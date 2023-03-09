Топ−6 предметов, притягивающих в дом богатство

Проверьте, есть ли они у вас.

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Хотите, чтобы финансовое положение улучшилось, а доходы семьи увеличились? Проверьте, есть ли у вас дома эти предметы: они помогут притянуть деньги и продвижение в карьере, а также успех в бизнесе.

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Апельсиновое дерево

Наверняка, на ваших подоконниках есть комнатные растения, некоторым из них приписывают мистические свойства. Так, апельсиновое дерево отвечает за прибыль и богатство. Если этого цветка у вас еще нет, приобретите его в ближайшем флористическом салоне. Важно следить, чтобы деревья не завяли.

Кстати, их аромат поднимает настроение и помогает избежать депрессии. А значит, и работоспособность повышается.

Кошелек для мелочи

Конечно, многие сейчас пользуются картами и редко прибегают к оплате наличными. Но, если такое все же случается, складывайте монетки отдельно от купюр. Заведите дома отдельный кошелек для мелочи, желательно красного цвета. Деньги любят, когда к ним относятся уважительно, поэтому, когда мелочь перестанет валяться по всему дому, вы заметите, что и заработки выросли.

Ковер на полу

Теперь этот предмет интерьера снова популярен, а в магазинах и на маркетплейсах можно найти вариант, который точно украсит комнату. Специалисты уверены, что ковер не просто согреет ноги, но и привлечет в семью успех и богатство. Особенно, если речь идет о предмете красного цвета. Оттенок кажется слишком кричащим? Выберите небольшой коврик, который можно положить у кресла или рабочего стола. Этого будет достаточно, чтобы активировать денежную энергию.

Песочные часы

Стильный аксессуар удачно впишется в любой интерьер, а еще привлечет деньги. Правда, работает эта примета, если в часах используется натуральный, а не окрашенный песок. Можете использовать часы для медитации, а еще они будут напоминать о том, как важна каждая минута, позволят быть более сосредоточенными и работоспособными.

Аквариум с рыбками

Да не простыми, а золотыми. Живая вода и рыбки помогут привлечь в дом удачу, везение, исполнение желаний. Позаботьтесь о питомце: не следуйте тенденции поместить одинокую рыбку в бокал. Этого пространства для нее мало, а даже такое животное — не просто украшение интерьера.

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