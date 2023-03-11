Когда сажать петунию на рассаду в 2023 и как ее правильно вырастить

Посев семян петунии требует довольно много времени. Будьте готовы к тому, что первые всходы появятся не сразу, так как это – очень кропотливая работа. Однако она доставит вам настоящее удовольствие, так как вы «с нуля» сможете вырастить цветок.

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Кроме того, петуньи идеально подходят для разных целей. Их можно высаживать и для сада, и для того, чтобы они стояли в горшках. Это растение начинает распускаться в самом начале лета и цветет довольно долго, поэтому многие садоводы выбирают именно его.

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Несмотря на то, что петуния считается привередливым растением, существует несколько лайфхаков по посадке семян и подкормке растения.

Когда сеять петунию?

Сроки посева петунии могут отличаться в зависимости от сорта растения, размера семян и способа посадки. Так, если вы планируете высаживать петунии дома, то можете начинать делать это в любую дату с февраля до середины апреля. Первые всходы появятся уже спустя 10-15 дней. Это происходит в идеальных обстоятельствах, если у вас были крупные семена, а почва идеально подошла для выращивания растений.

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Если семена петунии очень мелкие, то они будут прорастать довольно долго. Поэтому, если вы хотите к июню иметь цветы, то заниматься рассадой необходимо уже до начала марта. Однако не спешите высаживать петунию в свой сад – это растение очень теплолюбивое, поэтому в холодной почве может быстро погибнуть.

Даты посева петунии по лунному календарю

Некоторые садоводы при планировании посевов пользуются лунным календарем. Петунию можно сажать в те же даты, как и другие растения. В благоприятные дни можно также пикировать растение или пересаживать его в открытый грунт.

Февраль: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 25, 26

Март: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 24, 25

Апрель: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 25, 26, 30

Май: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31

Июнь: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Как выбрать грунт

Существует несколько способов выбрать грунт для петунии. Он должен быть рыхлым и слабокислым. Большинство садоводов приобретают готовый грунт в магазине, но на нем можно сэкономить, смешав торф, перегной, песок и дернину.

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Если вы готовите грунт самостоятельно, то перед применением его нужно обеззаразить раствором марганцовки с 3-5% концентрацией. Уже после этого можно приступать к формированию рассадных емкостей для петуний.

Петунии хорошо растут и в торфяных таблетках, но этот способ подходит не всем, так как покупать готовые таблетки может не подойти с точки зрения финансов.

Как сеять семена

Перед тем, как посадить семена в почву, ее нужно хорошо увлажнить, для этого лучше всего подойдет пульверизатор. Особенность посева зависит от сорта и размера семян.

Так, если вы приобрели небольшие семена петунии, то сажать их нужно прямо на поверхность грунта. Удобнее всего пользоваться для этого зубочисткой или пинцетом. Семена настолько крошечные, что вы просто не сможете захватить их пальцами. Стоит отметить, что мелкие семена петунии нельзя поливать из лейки или опрыскивать пульверизатором, так как они могут слететь с емкости для рассады. Садоводы рекомендуют смачивать вату и выжимать ее на семена, капая небольшим количеством воды.

Для дренажированных крупных семян нужно делать небольшое углубление в грунте. Эти семена хорошо растут и быстро показываются первые всходы. Однако в таком случае для успешного роста почва должна быть постоянно увлажненной.

После того, как вы закончите посев, поставьте емкость с семенами на подоконник, чтобы растения всегда находились на свету. Емкость для рассады накройте пластиковой крышкой или пакетом для создания парникового эффекта. Ежедневно семена нужно проветривать и поливать, не стоит забывать об этом.

Особенности ухода за рассадой петуньи

Не стоит сразу ждать восхождения первых листиков – петунии растут очень медленно. В первое время они наращивают корневую систему, и за этим стоит внимательно следить. Если семена начинают расти очень близко друг к другу, нужно их проредить зубочисткой или пинцетом.

Когда у вас появятся и вырастут первые листики, нужно внимательно отнестись к проветриванию семян. С каждой неделей время проветривания нужно увеличивать. Когда листья начнут касаться крышки контейнера для рассады, покрытие можно полностью убрать.

После того, как вы перестанете накрывать растения, вам нужно следить за влажностью почвы. Слишком высокая приведет к тому, что растения начнут гнить, а в слишком сухой почве петунии просто засохнут. Поливать растение нужно капельным способом – делают это с помощью шприца. Как правило, на небольшую емкость нужно 4-5 капель. Следите за тем, чтобы вода не попадала на листья.

Посев рассады в открытый грунт

Сажать петунию в открытый грунт можно только в том случае, если на улице укрепилась плюсовая температура, в том числе и ночью. В ином случае растения просто погибнут, так как они не переносят холод.

За две недели до даты пересаживания растения нужно приучить к улице. Ежедневно выносите петунию на улицу. Сначала они должны постоять пять минут, затем десять, и так каждый день увеличивайте время закаливания.

Место для посадки должно быть очищено от мусора, травы и сорняков, перед посадкой можно положить компост или перегной. При выборе места руководствуйтесь попаданием солнечного света на растения.

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Лучше всего высаживать рассаду на закате или в облачную погоду, чтобы почва не засохла раньше времени. Сделайте небольшую лунку и пересадите туда растение вместе с грунтом, после чего его нужно еще раз полить. Если у вас сорт петунии с мелкими цветами, то расстояние между ними должно быть не менее 18 сантиметров, если цветы крупные – не менее 23 сантиметров.