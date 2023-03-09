Как бороться с домашними насекомыми, которые просыпаются в марте

9 марта отмечается День домашних насекомых. Не самый, мягко говоря, главный праздник в году, но повод вспомнить, что именно весной вместе с природой просыпаются и "виновники торжества". Если вы обнаружили их в своем доме в марте, не паникуйте! Мы подготовили небольшой список насекомых, которые могут появиться с приходом весны, и простые способы борьбы с ними.

Фото: СОВА СОВА

Муравьи

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Муравьи просыпаются от зимней спячки в поисках пищи, и если у вас есть сладости или другая еда, оставленная без присмотра, они могут быстро обнаружить ее и начать строить свои муравейники внутри вашего дома. Чтобы избавиться от муравьев, нужно убедиться, что все сладости и еда находятся в герметично закрытых контейнерах. Вы также можете использовать ароматические средства, такие как лаванда, мята или кедровое масло, чтобы отпугнуть муравьев.

Тараканы

Тараканы также могут проснуться в марте и начать поиски еды. Чтобы избавиться от тараканов, сначала опять-таки убедитесь в том, что еда герметично упакована. А дальше уже можно использовать ловушки для тараканов или аэрозоли для борьбы с ними.

Моль

Моль может проснуться из-за повышенной влажности в вашем доме. Чтобы избавиться от моли, можно использовать как современные средства (специальные ловушки, таблетки и аэрозоли), так и дедовские методы (нафталин или табак). Также важно регулярно проветривать дом и установить осушитель воздуха, чтобы снизить уровень влажности.

Комары

Хотя это не типичные представители домашних насекомых, комары также могут появиться в вашем доме в марте. Чтобы избавиться от комаров, используйте специальные средства или электронные отпугиватели. Правда, если комары расплодились в подвале дома, подручные средства их не выведут - нужно вызывать службу дезинсекции.