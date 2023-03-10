Минимализм в интерьере: как выбрать мебель и аксессуары

Минимализм в интерьере давно завоевал сердца и умы многих дизайнеров. В России и странах СНГ, популярность достигла такого уровня, что даже крупные офисы компаний и места общепита стали оформляться в этом стиле. Данила Андреев, со-основатель российского бренда предметов интерьера, мебели и аксессуаров для дома рассказал об особенностях минимализма и как благодаря мебели из стали кортен можно создает интересный акцент в интерьере.
Родиной минимализма принято считать Японию, именно отсюда проросли главные принципы и законы этого стиля. В минимализме практически отсутствуют яркие цвета, а предпочтение отдается белым, серым, черным и другим приглушенным оттенкам. Чаще всего дизайнеры используют яркий цвет только для расставления акцентов.
Интерьеры в стиле минимализм не лишены функциональности. Все нужное скрывается в закрытых шкафчиках и полках, а потом убирается после использования. При выборе мебели главенствуют простые геометрические фигуры. Но, например, в современном минимализме уже давно стали привычными круглые и овальные формы, которые располагаются в симбиозе со строгими геометрическими формами.
Еще одной характерной чертой минимализма являются большие окна в пол с рамами без излишеств. Занавески и шторы практически не видны, так как выполнены из почти незаметной полупрозрачной ткани, а в спальных и ванных комнатах, как правило, устанавливают жалюзи. А вот ярким акцентным атрибутом в таком интерьере может стать приставной стол в минималистичном дизайне, выполненный из стали кортен.
Минимализм — это не только, про спокойные оттенки и функциональную мебель. В этом стиле есть характерный микс натуральных, пластиковых и металлических материалов. Особенно хорошо это прослеживается в элементах декора. Кроме того, дизайнеры почти всегда используют натуральные материалы: камень, кожу, дерево и льняные ткани.
На сегодняшний день мебель из стали кортен стала неким трендом среди дизайнеров интерьеров. И если раньше ее применение ограничивалось только в экстерьере, например, ее активно использовали для отделки фасадов, то сейчас мебель из этого вида стали дизайнеры применяют как яркий и акцентный элемент в интерьерах современных квартир или загородных домов.
Сталь кортен имеет широкую градацию оттенков: от светло-медных до глубоких коричневых. Особенно стоит отметить, что цвет данного металла проявляется со временем, а с годами становится еще темнее и насыщеннее. Кстати, именно эта особенность и привлекает многих дизайнеров, производителей и просто ценителей стильной мебели.
Сталь кортен устойчива к любым коррозийным процессам и потому не требует дополнительной обработки, кроме покрытия изделия защитным лаком. В любых погодных условиях: от снега до палящего солнца, она не нуждается ни в регулярной покраске, ни в очищении от ржавчины. Все заключается в определенном процентном соотношении элементов состава этого металла. Например, под воздействием влаги он окисляет поверхность и создает защитную пленку. Неслучайно мебель из этого вида стали приобретают для обустройства загородной недвижимости и дачных участков.
При выборе мебели из стали кортен, особенно онлайн, стоит внимательно посмотреть на фотографии продукции, можно запросить дополнительные фото у производителя, где будет лучше видно цвет и фактуру металла.
Настоящая кортеновская сталь имеет равномерную гладкую структуру и однородный цвет. Не лишним будет узнать и про соответствующие сертификаты качества на продукцию и сам материал.
Стоит отметить, что на данный момент, в России только-только начинается развиваться производство различных вещей из стали кортен. Раньше это была только импортное производство. Поэтому, продукция из кортеновской стали априори не может быть дешевой, но она того стоит.
Кортеновская металлическая мебель неприхотлива в уходе. Продукцию, покрытую фактурно полимерной краской, достаточно просто периодически протереть сухой или влажной салфеткой. Главное, чтобы это были не абразивные и не агрессивные моющие средства, тогда любимая вещь будет радовать вас долгие годы.