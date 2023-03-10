Минимализм в интерьере: как выбрать мебель и аксессуары

Минимализм в интерьере давно завоевал сердца и умы многих дизайнеров. В России и странах СНГ, популярность достигла такого уровня, что даже крупные офисы компаний и места общепита стали оформляться в этом стиле. Данила Андреев, со-основатель российского бренда предметов интерьера, мебели и аксессуаров для дома рассказал об особенностях минимализма и как благодаря мебели из стали кортен можно создает интересный акцент в интерьере.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Принципы минимализма в дизайне

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Родиной минимализма принято считать Японию, именно отсюда проросли главные принципы и законы этого стиля. В минимализме практически отсутствуют яркие цвета, а предпочтение отдается белым, серым, черным и другим приглушенным оттенкам. Чаще всего дизайнеры используют яркий цвет только для расставления акцентов.

Интерьеры в стиле минимализм не лишены функциональности. Все нужное скрывается в закрытых шкафчиках и полках, а потом убирается после использования. При выборе мебели главенствуют простые геометрические фигуры. Но, например, в современном минимализме уже давно стали привычными круглые и овальные формы, которые располагаются в симбиозе со строгими геометрическими формами.

Еще одной характерной чертой минимализма являются большие окна в пол с рамами без излишеств. Занавески и шторы практически не видны, так как выполнены из почти незаметной полупрозрачной ткани, а в спальных и ванных комнатах, как правило, устанавливают жалюзи. А вот ярким акцентным атрибутом в таком интерьере может стать приставной стол в минималистичном дизайне, выполненный из стали кортен.

Минимализм — это не только, про спокойные оттенки и функциональную мебель. В этом стиле есть характерный микс натуральных, пластиковых и металлических материалов. Особенно хорошо это прослеживается в элементах декора. Кроме того, дизайнеры почти всегда используют натуральные материалы: камень, кожу, дерево и льняные ткани.

Сталь кортен — новый тренд в мебельном дизайне

На сегодняшний день мебель из стали кортен стала неким трендом среди дизайнеров интерьеров. И если раньше ее применение ограничивалось только в экстерьере, например, ее активно использовали для отделки фасадов, то сейчас мебель из этого вида стали дизайнеры применяют как яркий и акцентный элемент в интерьерах современных квартир или загородных домов.

Сталь кортен имеет широкую градацию оттенков: от светло-медных до глубоких коричневых. Особенно стоит отметить, что цвет данного металла проявляется со временем, а с годами становится еще темнее и насыщеннее. Кстати, именно эта особенность и привлекает многих дизайнеров, производителей и просто ценителей стильной мебели.

Сталь кортен устойчива к любым коррозийным процессам и потому не требует дополнительной обработки, кроме покрытия изделия защитным лаком. В любых погодных условиях: от снега до палящего солнца, она не нуждается ни в регулярной покраске, ни в очищении от ржавчины. Все заключается в определенном процентном соотношении элементов состава этого металла. Например, под воздействием влаги он окисляет поверхность и создает защитную пленку. Неслучайно мебель из этого вида стали приобретают для обустройства загородной недвижимости и дачных участков.

Как выбрать и как ухаживать

При выборе мебели из стали кортен, особенно онлайн, стоит внимательно посмотреть на фотографии продукции, можно запросить дополнительные фото у производителя, где будет лучше видно цвет и фактуру металла.

Настоящая кортеновская сталь имеет равномерную гладкую структуру и однородный цвет. Не лишним будет узнать и про соответствующие сертификаты качества на продукцию и сам материал.

Стоит отметить, что на данный момент, в России только-только начинается развиваться производство различных вещей из стали кортен. Раньше это была только импортное производство. Поэтому, продукция из кортеновской стали априори не может быть дешевой, но она того стоит.