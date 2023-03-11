Почему нельзя сушить кроссовки на батарее — 5 причин

Эксперт всё подробно объясняет и даёт инструкции, которые помогут предотвратить порчу любимой пары.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Уход за обувью — это не только регулярное мытьё и обработка специальными средствами, но и грамотная сушка. Особенно в наших широтах, когда снег, дождь и слякоть — явления далеко не редкие. Самым логичным кажется сушить обувь на батарее. Но делать этого нельзя. Почему?

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В чём опасности?

1. Деформируется материал верха

Если речь идёт о резиновых сапогах, им резкий перепад температур не страшен. Однако в повседневной жизни мы всё же чаще пользуемся обувью из капризных материалов: кожи, замши, нубука, текстиля.

Сушка на батарее приводит к тому, что разные слои верха теряют влажность и нагреваются неравномерно. Из-за этого появляются нежелательные складки, трещины и т. д.

В ходе дальнейшей эксплуатации в повреждённые участки влага будет проникать сильнее, и спустя несколько выходов обувь совсем испортится. Особенно в этом смысле капризны изделия из кожи: достаточно один раз высушить ботинки неправильно — и процесс разрушения запущен.

2. Расходятся швы

Когда материал деформируется, он неравномерно натягивает нитки, составляющие шов. Из-за этого в самых уязвимых местах ботинки могут разойтись. Даже если при беглом осмотре дефект незаметен, при носке в повреждённые участки будет попадать влага, и процесс разрушения ускорится. Швы и без того являются слабым местом в большинстве популярных пар. Это касается не только бюджета, но и высокого ценового сегмента.

3. Портится клей

Подошва нередко крепится к ботинку исключительно с помощью клея — без дополнительных швов. Перепад температур и неравномерное прогревание на батарее нарушают структуру клеевого слоя. В результате спустя время подошва может попросту отвалиться.

4. Разрушается защитный слой

Этот пункт относится в основном к натуральным материалам вроде кожи или замши. Они изначально покрыты жировым слоем, который обеспечивает сохранность материала и защищает его от влаги. Под воздействием высоких температур этот слой разрушается, и материал начинает трескаться.

Всё это касается также различных пропиток, которыми на производстве обрабатывают обувь из текстиля и искусственных материалов. Слой нанесённого средства и так со временем становится тоньше, а сушка на батарее лишь ускоряет этот процесс.

5. Размножаются микроорганизмы

Тепло и влага — идеальная среда для размножения вредных микробов вроде бактерий и грибков. И когда промокшая обувь попадает на батарею, она буквально превращается в лабораторный инкубатор. Кроме того, что это может быть не слишком полезно для здоровья, такой исход чреват неприятным запахом и быстрым изнашиванием пары.

Как правильно сушить обувь?

Сперва нужно снизить необходимость в сушке как таковой. Для этого раз в пару месяцев за сутки до предполагаемого выхода на обувь нужно нанести специальные водоотталкивающие средства. Спреи-пропитки подойдут для обуви из ткани и нубука, а специальные кремы на основе воска — для кожаных и замшевых ботинок. Они защитят от намокания и едких реагентов.

Перед сушкой обувь необходимо очистить от налёта и грязи — в противном случае они не дадут материалу просохнуть равномерно и эффект будет сравним с сушкой на батарее. Для очистки можно использовать специальные шампуни и мягкие щётки. Кроме того, после каждой носки пару следует протирать влажными салфетками для ухода за обувью.

Для непосредственно сушки лучше всего использовать ультрафиолетовые сушилки с формодержателями. Они равномерно воздействуют на материал, не дают обуви деформироваться и убивают вредные микроорганизмы.

Если специальной сушилки под рукой нет, можно использовать и народные средства. Самый очевидный вариант — набить пару газетами или салфетками, которые впитают влагу. Чуть более продвинутое решение — пакетики с силикагелем. Материал быстрее впитывает влагу и подходит для многократного использования, а найти его можно в любой обувной коробке или купить в обувных магазинах.