Какие растения накапливают нитраты впрок

Современные удобрения содержат чрезмерное количество химикатов. Они способны преобразовывать биохимический состав продуктов питания, и не всегда в лучшую сторону. Количество витаминов и микроэлементов в продуктах резко сокращается. Если химикатов слишком много, вредные нитраты и нитриты могут полностью заменять все полезные вещества.

Фото: hippopx.com hippopx.com

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые используются для удобрения почвы с целью ускорить созревание овощей и фруктов, получить больший урожай.

Видео дня

В основном нитраты поступают в организм из сельскохозяйственных продуктов.

применение большого количествах азотных удобрений;

несбалансированное питание растений (недостаток калийных и фосфорных удобрений);

нерациональное использование органических подкормок (например, птичьего помета и бесподстилочного навоза);

загрязнение почвы пестицидами;

игнорирование особенностей почвы, в которой может изначально содержаться повышенное количество нитратов;

недостаток света (при круглогодичном выращивании растений в теплицах). Чрезмерное накопление нитратов в растительной пище возникает под воздействием различных факторов. Сюда можно отнести:

Поскольку сельскохозяйственные животные употребляют в пищу различные растения и кормовые смеси, в их мясе и молоке тоже могут скапливаться нитраты, однако при соблюдении норм ухода за скотом количество химических веществ в итоге составляет не более 10 мг/кг. Кроме того, нитраты калия (не путать с нитратами натрия) входят в состав пищевых добавок, используемых в процессе производства сыров и колбас. Их количество обычно соответствует санитарным нормам, однако чрезмерное употребление этих продуктов может вызывать превышение допустимой дозы нитратов в организме.

Существуют продукты, фактически не содержащие нитратов. К ним относятся злаковые культуры, а также большинство фруктов и ягод (исключение составляют арбузы и дыни).

Нитриты представляют собой метаболиты (продукты молекулярного роста) нитратов. Превращение нитратов в нитриты происходит уже непосредственно в организме человека за счет деятельности микроорганизмов, которые обитают в толстом кишечнике и других отделах пищеварительного тракта, особенно у людей с пониженной кислотностью желудка.

При взаимодействии с гемоглобином нитриты образуют метгемоглобин – бескислородное соединение. В крови здорового человека содержится не более 2 % метгемоглобина, однако при частом употреблении нитрат-содержащей пищи это количество постепенно повышается до 30 % и более, вызывая кислородное голодание и нанося серьезный ущерб всему организму.

Нитриты также опасны тем, что способны образовывать канцерогенные нитрозамиды и нитрозамины в желудочно-кишечном тракте человека при соединении с молекулами любых белковых продуктов.

Обычно самое большое количество химических веществ скапливается в корнях растения. Меньше их в листьях и стеблях. А в шкурке фруктов и кожуре овощей в несколько раз больше нитратов, чем в мякоти плода. Также полезно знать, что чем спелее овощ, тем меньше он содержит вредных веществ.

Самое большое количество вредной химии накапливает белокочанная капуста, особенно в кочерыжке, а также зеленый салат, свекла, редиска и редька. Из зелени «чемпионами» по нитратам являются сельдерей, укроп, петрушка. Любят накапливать токсины впрок арбузы.

Регулярное употребление пищи и воды с повышенным содержанием нитратов может вызвать аллергические заболевания, заболевания щитовидной железы, болезни обмена веществ. Нитраты уменьшают содержание витаминов в растительных продуктах, отрицательно влияют на микрофлору кишечника, воздействуют на гормональную систему человека. Еще одна особенность нитратов – они могут накапливаться в организме.