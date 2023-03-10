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3 часа назад

Как избавиться от следов дезодоранта на одежде

Мария Иглина

Многие пользуются дезодорантами и антиперспирантами, чтобы, например, во время активных занятий или стресса, избежать неприятного запаха пота.

Как избавиться от следов дезодоранта на одежде
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Однако иногда после таких средств на одежде остаются белые пятна, которые достаточно сложно убрать при помощи обычной стирки, особенно с черных тканей. "Рамблер" расскажет о нескольких эффективных способах, которые помогут избавиться от белых пятен после применения дезодоранта.

Способ №1

Такой способ больше подойдет для уже въевшихся пятен. Намочите загрязненный участок ткани, а затем посыпьте его солью. Оставьте вещь на пару часов, а затем вновь намочите ее, возьмите щепотку соли и потрите ткань. После этого предмет гардероба можно отправить в стиральную машинку. Этим способом можно пользоваться как для темных вещей, так и для белых.

Способ №2

Для этого способа понадобится уксус. Его необходимо нанести на загрязненное место и оставить на несколько часов в замоченном виде. Время зависит от того, насколько пятно въелось в ткань. Затем при необходимости нужно повторить процедуру, а затем постирать в стиральной машине.

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Стоит отметить, что уксус не стоит использовать для выведения пятен от дезодоранта с белых вещей, поскольку они могут пожелтеть.

Способ №3

Этот способ подойдет, если дезодорант оставил след совсем недавно. Для него понадобятся обычные капроновые колготки или носки. Их нужно скрутить в шарик, а затем потереть загрязненный участок. Пятно исчезнет на глазах, но после этой процедуры все же рекомендуется постирать вещь в стиральной машине.

Дом и сад,
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