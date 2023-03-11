Кинолог назвала породы собак подходят для семей с детьми

Кинолог Кравцова: корги, пудель и другие породы собак подходят для семей с детьми. Для многих родителей вопрос выбора домашнего питомца достаточно актуален: далеко не каждое животное найдёт общий язык с ребёнком, будет относиться к нему ласково и не станет проявлять агрессию. В этом случае люди часто заводят собак, как «лучших друзей человека», верных и заботливых. Подробно о том, какие породы этих пушистых товарищей лучше всего подойдут парам с детьми, сообщила кинолог Катерина Кравцова.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По её словам, если вы задумали завести собаку, а ребёнку ещё не исполнилось 5 лет, то стоит повременить. Маленькие дети любят исследовать окружающий мир и делают это весьма специфичным образом, так что щенка будут кусать, шлёпать, что может травмировать маленькую собачку и спровоцировать её на проявление агрессии. Ну а более взрослым детишкам стоит купить собаку, принадлежащую к одной из пяти пород, перечисленных Кравцовой.

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Первая из них — брюссельский гриффон. Это маленький и лохматый пёс, очень ласковый, преданный и неагрессивный. Более того, собаки сохраняют абсолютное спокойствие, если к ним постоянно лезут играть. Впрочем, есть и минус: в детстве щенки очень непоседливы, и их нужно воспитывать. Поэтому не стоит их заводить, если у вас нет времени заниматься питомцем.

Вторая дружелюбная порода называется вельш-корги-пемброк. Эти маленькие пёсики будут для детей верными спутниками и даже будут стараться защищать их в случае опасности, несмотря на свою миниатюрность. Кроме того, корги очень легко дрессировать. Кинолог отметила в разговоре с «МК», что это компанейские собаки и они будут очень сильно тосковать, если надолго останутся одни.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели — максимально добродушные создания, которые любят играть и не стремятся доминировать над своими хозяевами. Их тоже легко выдрессировать, но стоит помнить, что эти собачки очень любят похвалу.

Но настоящие короли дрессировки — это пудели, не зря кудрявых псов часто берут на работу в цирк. А ещё они любят детей и никогда их не обижают, даже если ребёнок постоянно к ним пристаёт.