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4 часа назад

Цветовод подсказала правила ухода за домашними орхидеями

Lenta.ru

Британский цветовод Клэр Бишоп подсказала, что делать, чтобы орхидеи хорошо росли дома. О правилах ухода за цветами она рассказала в беседе с Express.

Цветовод подсказала правила ухода за домашними орхидеями
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Бишоп, домашние орхидеи будут здоровыми и красивыми, если будут получать не слишком много и не слишком мало света. Она уточнила, что прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев.

«Орхидеи нужно убрать в освещенное, но не прямым светом место, и поддерживать их корни в хорошем состоянии (не слишком влажном, не слишком сухом) — путь к успеху в случае с этими цветами», — сказала она.

Бишоп посоветовала поливать орхидеи только когда высыхает выбранная для них горшечная смесь, которая должна быть пористой и защищать корни от чрезмерного перепутывания. Добавлять подкормку цветовод рекомендовала с марта по сентябрь, а температуру в помещении с орхидеями поддерживать выше 16 градусов по Цельсию.

Ранее дачный эксперт Юлия Мешалкина рассказала о посадках в феврале. По ее словам, в этом месяце нужно было высадить рассаду позднеспелых сортов томатов, перцев и баклажанов.

Дом и сад,
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