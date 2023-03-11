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4 часа назад

Названы привлекательные для зарубежных дизайнеров элементы русского стиля

Lenta.ru

Зарубежные дизайнеры, как и российские, любят ковры, рассказал архитектор и дизайнер Александр Осипов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал элементы русского стиля, привлекательные для зарубежных дизайнеров.

Названы привлекательные для зарубежных дизайнеров элементы русского стиля
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Русские традиции оказывают определенное влияние на мировые тенденции в дизайне интерьера, и тепло принимаются за границей, констатировал Осипов.

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Темное дерево

Русский стиль, а точнее византийско-русский, берет свое начало от архитектуры Российской империи, которая развивалась с середины XIX века, говорит архитектор. По его словам, стиль характеризуется мрачными и громоздкими украшениями и дизайном. Тяжелая, темная, деревянная мебель и полы являются характерными элементами обустройства в духе царской России, которые популярны в интерьере во всем мире.

Текстиль

Чтобы в помещении с темными полами и мебелью было не слишком мрачно, лучше выбирать светлые цвета стен, продолжил Осипов. Однако монохромность не означает, что русские интерьеры сдержанны и однообразны. Он подчеркнул, что красочность интерьеру придает текстиль, часто с народными мотивами. Льняные шторы, богато украшенные бисером, салфетки и кружева, богатые узоры на мягкой мебели дополняют убранство интерьера, придают тепло и уют домам по всеми миру.

Стекло

Дизайн интерьера в стиле царской России — частый выбор европейцев, которые любят роскошь и золото. Такой стиль подходит не только для дворцов или вилл, но и для квартир. Все зависит от хорошей композиции и подбора соответствующих аксессуаров, в особенности изделий из стекла и хрусталя. «Богатые хрустальные люстры и зеркала в позолоченных рамах также являются характерными элементами интерьера, получившими распространение за пределами России», — прокомментировал Осипов.

Ковры

По словам Осипова, любая гостиная в русском стиле не будет выглядеть завершенной без толстого ковра с традиционными узорами, желательно ручной работы.

«Кстати, ковры на стенах, которые сегодня считаются синонимом дурного вкуса в России, имеют восточное происхождение. Благодаря русскому влиянию, ковры на стенах нередко становятся центральными элементами интерьера за границей при правильном дизайне помещения», — подвел итог архитектор.

Ранее Александр Осипов перечислил имеющиеся в каждой квартире устаревшие предметы интерьера. Он посоветовал избавиться от диванов-книжек и шкафов-купе.

Дом и сад,Александр Осипов,
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