Почему горячую пищу в холодильник ставить ни в коем случае нельзя

Многие из нас, чтобы поскорее остудить какое-то блюдо, ставят его в холодильник. Но вот делать так совсем не рекомендуется.

Фото: Ferra Ferra

У каждого холодильника есть собственные ограничения и способности в плане охлаждения продуктов. Но что происходит, когда горячую еду ставят в холодильник?

Прежде всего, из-за этого увеличивается нагрузка на сам холодильник. Ему приходится работать на максимальной мощности.

Также внутри холодильника из-за горячих продуктов может скапливаться влага, которая приводит к конденсации. Конденсат, как известно, накапливается на различных поверхностях холодильника и на продуктах в нём.

Когда вы ставите горячее блюдо в холодильник, может случиться так, что остывать оно будет даже медленнее. Объясняется это тем, что из-за горячей еды внутри холодильника повышается температура, а это может способствовать тому, что другие продукты станут портиться и нагреваться быстрее.

Горячая еда способна повредить уплотнительную резинку холодильника. Это может случиться потому, что когда вы ставите горячие продукты в холодильник, они нагревают эту резинку. В результате она может повредиться или деформироваться.

Наконец, горячая пища может оказать влияние на качество продуктов, которые тоже стоят в холодильнике. И самое опасное в этом - риск распространения бактерий.

Лучше всего перед тем, как ставить горячую еду в холодильник, дать ей остыть до комнатной температуры. Ну или можно ещё использовать специальные контейнеры, позволяющие быстро охлаждать пищу.