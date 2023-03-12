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1 час назад

Почему горячую пищу в холодильник ставить ни в коем случае нельзя

Ferra.ru

Многие из нас, чтобы поскорее остудить какое-то блюдо, ставят его в холодильник. Но вот делать так совсем не рекомендуется.

Почему горячую пищу в холодильник ставить ни в коем случае нельзя
Фото: FerraFerra

У каждого холодильника есть собственные ограничения и способности в плане охлаждения продуктов. Но что происходит, когда горячую еду ставят в холодильник?

Прежде всего, из-за этого увеличивается нагрузка на сам холодильник. Ему приходится работать на максимальной мощности.

Также внутри холодильника из-за горячих продуктов может скапливаться влага, которая приводит к конденсации. Конденсат, как известно, накапливается на различных поверхностях холодильника и на продуктах в нём.

Когда вы ставите горячее блюдо в холодильник, может случиться так, что остывать оно будет даже медленнее. Объясняется это тем, что из-за горячей еды внутри холодильника повышается температура, а это может способствовать тому, что другие продукты станут портиться и нагреваться быстрее.

Горячая еда способна повредить уплотнительную резинку холодильника. Это может случиться потому, что когда вы ставите горячие продукты в холодильник, они нагревают эту резинку. В результате она может повредиться или деформироваться.

Наконец, горячая пища может оказать влияние на качество продуктов, которые тоже стоят в холодильнике. И самое опасное в этом - риск распространения бактерий.

Лучше всего перед тем, как ставить горячую еду в холодильник, дать ей остыть до комнатной температуры. Ну или можно ещё использовать специальные контейнеры, позволяющие быстро охлаждать пищу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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