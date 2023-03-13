Почему картофель нельзя хранить вместе с луком

При правильном хранении овощи и фрукты намного дольше будут оставаться свежими. Поэтому никогда не кладите рядом лук и картошку.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Эксперты KJ Refrigeration рассказали, как правильно хранить картофель. По словам специалистов, лучше всего класть его в тёмное и прохладное место: например, в кухонный шкаф или кладовую. В холодильнике же хранить его просто нет смысла. Более того, если положить сырую картошку в морозилку, то продукт испортится: у него изменится структура и сам по себе он станет мягким.

Если положить рядом картофель и лук, то первый станет гнить быстрее, чем обычно. Связано это с тем, что лук выделяет этилен, ускоряющий созревание фруктов и овощей. Сам же лук рядом с картофелем тоже может портиться ещё быстрее.

Кроме того, картошку нужно держать подальше от бананов, яблок, помидоров. Всё из-за того же этилена.