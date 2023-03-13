Неправильное хранение картофеля отражается на его свежести и вкусе. Какие ошибки часто допускают в этом вопросе, рассказали эксперты Daily Express.

Если купленный картофель гниет очень быстро, вероятнее всего, в этом виновато соседство с луком. Он выделяет этилен – газ, ускоряющий созревание. То же самое можно сказать о яблоках, бананах и помидорах. Поэтому рядом с этими плодами картошку тоже хранить не стоит.

Хранить ее в холодильнике – плохая идея. Очень быстро картофель станет мягким. Тем не менее, для него нужно найти темное и прохладное место. Лучше всего не хранить его в герметичном контейнере: будет слишком высокий уровень естественной влажности, продукт сгниет, низкий – станет мягким и потеряет вкусовые качества.

Также перед тем, как отправить картошку на хранение, не нужно ее мыть. Это ускорит процесс ее гниения.