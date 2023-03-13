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1 час назад

Daily Express: Чтобы картофель сохранил свежесть, не стоит держать его рядом с луком

Мира Маркина

Неправильное хранение картофеля отражается на его свежести и вкусе. Какие ошибки часто допускают в этом вопросе, рассказали эксперты Daily Express.

Если купленный картофель гниет очень быстро, вероятнее всего, в этом виновато соседство с луком. Он выделяет этилен – газ, ускоряющий созревание. То же самое можно сказать о яблоках, бананах и помидорах. Поэтому рядом с этими плодами картошку тоже хранить не стоит.

Хранить ее в холодильнике – плохая идея. Очень быстро картофель станет мягким. Тем не менее, для него нужно найти темное и прохладное место. Лучше всего не хранить его в герметичном контейнере: будет слишком высокий уровень естественной влажности, продукт сгниет, низкий – станет мягким и потеряет вкусовые качества.

Вся правда о картофеле и чем он полезен для здоровья

Также перед тем, как отправить картошку на хранение, не нужно ее мыть. Это ускорит процесс ее гниения.

Ранее мы рассказывали, какой предмет на кухне самый грязный.

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