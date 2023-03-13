7 предметов мебели из прошлого, которые «убьют» любой интерьер

Одни предметы интерьера с годами лишь приобретают винтажный шарм, другие безнадежно устаревают — к ним-то мы и призываем с подозрением присмотреться. Быть может, пора отправить старую мебель на заслуженный отдых?

Фото: Super.ru Super.ru

Кухонный уголок

Видео дня

В свое время кухонные уголки были весьма популярны: они полностью обеспечивали потребность семьи в месте для комфортного приема пищи. Но не все так радужно. Во-первых, уголок противопоказан малогабаритным кухням (где их обычно и размещали), во-вторых, действительно удобно там могут разместиться от силы двое — остальным будут мешать ножки стола. В третьих, сам уголовной сегмент абсолютно бесполезен. Современный подход к дизайну предполагает что-то более рациональное и функциональное.

Барная стойка с шестом

Сложно сказать, что именно привело к популярности подобных конструкций. Вероятно, мода делать над стойкой подсветку, а верхняя панель, в свою очередь, должна была на чем-то держаться, вот и приспособили шест под «конфетницы». К счастью, громоздкая мебель с бесполезными элементами бесповоротно вышла из моды.

Диван-ракушка

В принципе подобный форм-фактор имеет право на жизнь, и современным дизайнерам мебели порой удается сделать изящную ракушку. Но все же вы поняли, о какой «породе» диванов идет речь. Проблема очевидна: чересчур пышная спинка занимает места чуть ли не больше, чем сиденье.

Стенка-горка

Стенка-горка давно вышла из моды, но народная любовь к этому предмету мебели не прошла — на смену советским комплектам шкафов пришли современные, которые ничуть не лучше. Проблема у них та же, что и у другой неактуальной мебели — нерациональное использование пространства. Проемы, как правило, хаотично заставляются вещами, а застекленные шкафы становятся выставкой быта. Жуть!

Стол-книжка

Едва ли в СССР был более популярный предмет мебели — такой стол находился практически в каждом доме, за ним принимали гостей. Для хрущевки и вовсе вариант незаменимый: места для полноценного большого стола просто не было, а друзей рассаживать где-то нужно. С тех пор квартиры стали больше, как и выбор столов. В современном интерьере книжке не место.

Компьютерный стол

Такой стол в начале 2000-х был мечтой любого владельца персонального компьютера. Он вмещал все и сразу: массивный системный блок, внушительный монитор, коллекцию дисков, модем и прочие атрибуты цифровизации... Сегодня цифровые архивы стали гораздо компактнее, а без системного блока можно обойтись совсем, выбрав моноблок или ноутбук. Да и компьютеры теперь явление обыденное — заказывать для них «алтарь» ни к чему, достаточно обычного аккуратного стола.

Полка-уголок