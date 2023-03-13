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2 часа назад

Кинолог Голубев объяснил, почему собаки активно двигаются во сне

Мира Маркина

Если вы хотя бы раз наблюдали за тем, как собаки спят, то наверняка были свидетелем активных действий с их стороны в это время. Что может сниться питомцу, РИА Новости рассказал кинолог Владимир Голубев.

Эксперт отметил, что у собак, как и у людей, есть две фазы сна. Во время быстрой питомцы видят сновидения. От общей продолжительности сна она занимает около 12%.

«Все смешные подергивания лапами, скуление и другие движения как раз приходятся на фазу быстрого сна», – объясняет кинолог.

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Чаще всего во сне собаки занимаются привычным для них делом. Например, играют или едят, охотятся. Понять, что совсем скоро питомец провалится в быструю фазу сна можно по его глубокому и размеренному дыханию. Как правило, оно устанавливается спустя 15-20 минут после засыпания.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что удивило проснувшегося медведя на Дальнем Востоке.

Дом и сад,Видео,Владимир Голубев,
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