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1 час назад

Эксперты дали советы, где лучше посадить розы на участке

Вечерняя Москва

Эксперты рассказали, как выбрать подходящее место для посадки куста роз.

Эксперты дали советы, где лучше посадить розы на участке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Роза предпочитает расти на солнце. Дефицит света не даст кустарнику полноценно развиваться. Поэтому стоит выбрать максимально освещенный участок.

Предпочтительно размещать куст там, где преобладает солнце с востока, чтобы оно высушивало утреннюю росу, предотвращая тем самым развитие грибковых заболеваний.

Роза не выносит переувлажнения, а потому потребуется место с низким уровнем залегания подземных вод — не выше 0,8 метра. Клумба должна быть расположена на возвышенности.

Что касается почвы, то роза хорошо растет в легком, плодородном, хорошо дренированном грунте с нейтральной или слабокислой реакцией.

Нельзя допускать, чтобы на розы стекала дождевая вода с крыш и крупных деревьев. Поэтому не стоит высаживать кусты близко к строениям и заборам, передает Общественная служба новостей.

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