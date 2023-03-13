Эксперты дали советы, где лучше посадить розы на участке

Эксперты рассказали, как выбрать подходящее место для посадки куста роз.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Роза предпочитает расти на солнце. Дефицит света не даст кустарнику полноценно развиваться. Поэтому стоит выбрать максимально освещенный участок.

Предпочтительно размещать куст там, где преобладает солнце с востока, чтобы оно высушивало утреннюю росу, предотвращая тем самым развитие грибковых заболеваний.

Роза не выносит переувлажнения, а потому потребуется место с низким уровнем залегания подземных вод — не выше 0,8 метра. Клумба должна быть расположена на возвышенности.

Что касается почвы, то роза хорошо растет в легком, плодородном, хорошо дренированном грунте с нейтральной или слабокислой реакцией.