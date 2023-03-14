Терапевт назвал главные источники заразы на кухне

"При этом существуют ножи для мяса, рыбы, сыра, масла и других продуктов. Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий", – уточнил специалист.