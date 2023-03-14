Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+3° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Терапевт назвал главные источники заразы на кухне

Москва24иещё 1

На кухне присутствуют немало источников заразы, поэтому за ней следует следить и поддерживать чистоту. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача-терапевта, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

Терапевт назвал главные источники заразы на кухне
Фото: М24М24

Он отметил, что опасными являются ножи.

"При этом существуют ножи для мяса, рыбы, сыра, масла и других продуктов. Дело в том, что одним продуктам требуется термическая обработка, а другим нет. Так, к примеру, мясо, курицу и рыбу нужно готовить, а масло нет. И при использовании одного и того же ножа существует риск переноса бактерий", – уточнил специалист.

Эксперт также выделил деревянную доску, на поверхности которой возникают повреждения, где скапливаются бактерии. По его словам, еще одним опасным предметом на кухне является плинтус.

"Это пространство почти никогда не убирается, поэтому там скапливается большое количество пыли, мелкого мусора и бактерий", – объяснил Кондрахин.

Махровые или вафельные полотенца содержат в себе заразы, добавил врач. Он считает, что через кухонные принадлежности можно подхватить такие инфекции, как кишечная палочка, сальмонеллез и клостридиальная инфекция.

Ранее говорилось, что в центре Москвы приостановили работу заведения общественного питания "Хинкали Point" из-за случая сальмонеллеза у одной из посетительниц.

После осмотра помещений заведения были обнаружены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Тесто для блюд готовили в коридоре, посуду не дезинфицировали, обработку яиц не проводили.

Дом и сад,Андрей Кондрахин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий