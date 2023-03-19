Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Какие цветы нельзя ставить в одну вазу

Мира Маркина

Вам подарили много цветов на день рождения или любой другой праздник? Не торопитесь ставить все букеты в одну вазу. Вы можете навредить цветам, так как некоторые из них совершенно не сочетаются друг с другом.

Какие цветы нельзя ставить в одну вазу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Правильно расставляя растения, можно продлить им жизнь. Подробнее — в материале "Рамблера".

Дело в том, что одни цветы могут угнетать другие. Так, например, розы лучше ставить в отдельную вазу, так как они могут ускорить увядание других цветов, особенно гвоздик. Также не стоит сочетать темные розы с розами светлых тонов. Белые и светло-розовые цветы не выдерживают соседства с красными или бордовыми.

Аналогично с нарциссами и гиацинтами. Эти луковичные цветы выделяют ядовитую слизь, поэтому другие растения рядом с ними быстро вянут. Лучше в таком случае выждать сутки, сменить воду и только потом соединять цветы.

Ландыши нельзя ставить вместе с тюльпанами, фиалками, незабудками и сиренью, а лилии — с маками, васильками и маргаритками, так как первые пагубно влияют на вторые.

Что делать, чтобы цветы стояли дольше: 6 способов сохранить букет свежим

Такие правила объясняются еще и тем, что разные цветы требуют разной температуры воды и ухода. Например, розы, лилии и тюльпаны флористы рекомендуют ставить в холодную воду, для гербер подойдет вода комнатной температуры, а хризантемы и сирень больше любят теплую воду.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий