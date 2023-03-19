Какие цветы нельзя ставить в одну вазу

Вам подарили много цветов на день рождения или любой другой праздник? Не торопитесь ставить все букеты в одну вазу. Вы можете навредить цветам, так как некоторые из них совершенно не сочетаются друг с другом.
Правильно расставляя растения, можно продлить им жизнь. Подробнее — в материале "Рамблера".
Дело в том, что одни цветы могут угнетать другие. Так, например, розы лучше ставить в отдельную вазу, так как они могут ускорить увядание других цветов, особенно гвоздик. Также не стоит сочетать темные розы с розами светлых тонов. Белые и светло-розовые цветы не выдерживают соседства с красными или бордовыми.
Аналогично с нарциссами и гиацинтами. Эти луковичные цветы выделяют ядовитую слизь, поэтому другие растения рядом с ними быстро вянут. Лучше в таком случае выждать сутки, сменить воду и только потом соединять цветы.
Ландыши нельзя ставить вместе с тюльпанами, фиалками, незабудками и сиренью, а лилии — с маками, васильками и маргаритками, так как первые пагубно влияют на вторые.
Такие правила объясняются еще и тем, что разные цветы требуют разной температуры воды и ухода. Например, розы, лилии и тюльпаны флористы рекомендуют ставить в холодную воду, для гербер подойдет вода комнатной температуры, а хризантемы и сирень больше любят теплую воду.