Какие цветы нельзя ставить в одну вазу

Вам подарили много цветов на день рождения или любой другой праздник? Не торопитесь ставить все букеты в одну вазу. Вы можете навредить цветам, так как некоторые из них совершенно не сочетаются друг с другом.

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Правильно расставляя растения, можно продлить им жизнь. Подробнее — в материале "Рамблера".

Дело в том, что одни цветы могут угнетать другие. Так, например, розы лучше ставить в отдельную вазу, так как они могут ускорить увядание других цветов, особенно гвоздик. Также не стоит сочетать темные розы с розами светлых тонов. Белые и светло-розовые цветы не выдерживают соседства с красными или бордовыми.

Аналогично с нарциссами и гиацинтами. Эти луковичные цветы выделяют ядовитую слизь, поэтому другие растения рядом с ними быстро вянут. Лучше в таком случае выждать сутки, сменить воду и только потом соединять цветы.

Ландыши нельзя ставить вместе с тюльпанами, фиалками, незабудками и сиренью, а лилии — с маками, васильками и маргаритками, так как первые пагубно влияют на вторые.