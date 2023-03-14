Как отмыть унитаз от желтого налета

Избавиться от жёлтой полосы в унитазе можно несколькими способами. О самых действенных из них «Клопс» рассказала клининг-специалист Эля Николаева.

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Если грязь сильно въелась, на ночь стоит залить унитаз раствором девятипроцентного уксуса.

«Помочь может и обычная пищевая сода. Загрязнённый участок обрабатывается ей перед отходом ко сну, она эффективна, как и продающаяся в магазине химия. Нанесите её на жёсткую щётку и хорошо потрите полосу с утра», — советует Эля Николаева.

Для борьбы с въевшейся желтизной на унитазе подойдет и химия. Стоит обращать внимание на порошки с надписью «Сода 5+» и с содержанием щёлочи.