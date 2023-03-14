Как прогнать крота – вот вопрос, который интересует многих огородников и садоводов. Но, строго говоря, с точки зрения пищевых привычек крот не любит любые растения – он их не ест, предпочитая муравьев, улиток, дождевых червей и личинок. В поисках личинок майского жука крот активно роет поверхностные туннели, поэтому весной кротовые кучки можно увидеть чаще. А если рассматривать то, какие растения не любит крот, то мнения основаны на многолетних наблюдениях как любителей, так и исследователей. Вот 5 растений кротогонов.

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Хотя кроты не заинтересованы в том, чтобы есть ваши растения, они могут повредить их, создавая воздушные карманы вокруг корней, повреждая корневую систему и ослабляя растения. Кроме того, туннелирование кротов вызывает эрозию почвы, а кротовины неприглядны и о них можно споткнуться, повредив ногу.

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Признаками кротов являются воронкообразные насыпи, обычно там, где почва влажная и задернованная. Обычно именно здесь можно найти больше всего личинок и червей. Кстати, кротовины – готовый источник мелкозернистой плодородной почвы, добытой кротами на поверхность. Сгребите кротовины лопатой и удобрите ценные культуры. Взамен же влейте в туннель смесь касторового масла с кайенским перцем и кофейной гущей, плотно запечатайте сухой почвой, как пробкой.

Чтобы прогнать кротов, попытайтесь избавиться от личинок, сократив количество пищи. В продаже есть нематоды – микроскопические паразиты, которые не влияют на другие организмы, лишь на личинок. Люди, домашние животные и даже дождевые черви будут в безопасности.

Поскольку кроты в первую очередь повреждают дерн, превратите травянистые участки с газоном в цветочные полосы с определенным видом растений. Это будет побуждать кротов двигаться дальше в поисках дерна. В принципе, на участке в шесть-десять соток вряд ли насчитается больше трех кротов, так как животные не уживаются друг с другом, за исключением брачного периода, и дерутся очень жестоко, когда их пути пересекаются. Крот может прорыть около пяти метров за час. Поверхностные туннели находятся недалеко от поверхности, поэтому земля там, где маленькие копатели активны, кажется мягкой и рыхлой. Основные туннели уходят в землю ниже чем на метр.

Если вас раздражают кроты, замените травянистые участки на клумбы или расположите на участке цветочные полосы «антикрот».

Какие растения не любят крот

Нарциссы

Нарциссы - красивые луковичные весеннего цветения. Луковицы нарциссов ядовиты, возможно, поэтому кроты предпочитают держаться от них подальше.

Для посадки нарциссов против крота следует улучшить почву добавкой песка или компоста, не помешает подсыпать кошачьего наполнителя с резким запахом, тщательно разрыхлить почву на глубину 30 см. Удалите все камни или корни, с которыми вы столкнетесь во время обработки почвы, внесите сбалансированное удобрение, следуя инструкциям на упаковке. В лунки глубиной 15 см посадите луковицу острым концом вверх. Общее правило - глубина отверстия должна примерно в 3 раза превышать высоту луковицы. Для борьбы с кротами посадите нарциссы плотнее – на расстоянии около 8 см друг от друга.

Покройте место почвой и аккуратно прижмите почву вокруг каждой луковицы. Полейте, чтобы почва осела, и этого достаточно. После того, как цветы отцветут, дайте листве отмирать естественным путем, прежде чем окашивать ее.

Императорский рябчик

Императорский рябчик, Fritillaria Imperialis, является представителем семейства лилейных с эффектными цветами в форме колокольчиков. Большие восковые луковицы сильно пахнут лисой и отпугивают кротов.

Фриттилярия хорошо приживается на влажных и полутенистых участках, где обычно хозяйничают кроты. Принцип посадки схож с нарциссами: подготовка грунта, посадка с глубиной в 3-4 раза больше высоты луковицы.

Используйте для ухода за фритиллярией, довольно дорогим с точки зрения покупки луковиц, касторовое масло – продукт, вызывающий у кротов сильное отвращение. Это масло добывается из семян клещевины (главного растения-кротогона), которые содержат большое количество рицинолевой кислоты и множество других полезных питательных веществ.

Касторовое масло богато питательными веществами, включая азот, калий, магний и кальций, помогает в биосинтезе хлорофилла для улучшения цвета листвы. Славится своими противогрибными средствами – можете поливать на почву или опрыскивать по листу, приготовив раствор из 1-2 ложек касторового масла на 3 литры воды.

Клещевина

Клещевина, или «касторовый боб», хотя и является кротогоном номер один из-за репеллентных свойств, не всегда желательна на участке, так как растение слегка ядовито из-за сока, который оно выделяет. Кроме того, в прохладном климате посадка клещевины выглядит авантюрой, поскольку это теплолюбивое растение.

Если вы соберетесь принять вызов под предлогом борьбы с кротами, вам следует найти выносливые современные сорта клещевины, такие как «Зеленый шпиль» (Green Spire) или Импала (Impala). Учитывая то, что в прохладном климате выращивание клещевины будет основано на постоянном прогреве почву пластиковой мульчей, у кротов действительно не останется даже шансы высунуть нос. На зиму клещевину обильно мульчируют и укрывают. Вообщем, вариант для любителей преодолевать сложности и выращивать экзотические растения вопреки всему.

Лук и чеснок

А это вариант для тех, кто предпочитает простоту и выгоду. Лук и чеснок относятся к семейству растений allium, известное своим резким ароматам. Кроты особенно чувствительны к сильным запахам, так как их обоняние сильно развито, чтобы находить свою добычу под землей.

Чтобы использовать лук и чеснок в качестве средства от кротов, разместите их стратегически и повсеместно: непосредственно на своих грядках, в клумбах и там, где вы заметили активность кротов. Да что там, втыкайте луковицы прямо в газонную траву. Лук и чеснок достаточно конкурентноспособны по сравнению с культурными газонными травами.