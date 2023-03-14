Лунный посевной календарь на март 2023 для садоводов и огородников

Лунный посевной календарь на март 2023 работает лучше шпаргалки на экзаменах. Действительно садоводы и огородники, которые планируют все свои садово-огородные дела в строгом соответствии с календарем получают лучший урожай, меньше устают и больше радуются.

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«Рамблер» рассказывает, какие работы и в какие дни можно и нужно и проводить в марте 2023 года по лунному посевному календарю для садоводов и огородников.

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Конечно, скептики существуют до сих пор, особенно среди начинающих и особенно среди тех, кто считает, что верит в науку и выступает за доказательный подход. Однако иногда стоит все же довериться опыту тех, кто давно в теме, и просто повторять.

Фазы Луны в марте 2023

Растущая луна – 1-6 марта

Полнолуние – 7 марта

Убывающая луна – 8-20 марта

Новолуние – 21 марта

Растущая луна – 22-31 марта

Самыми неблагоприятными днями для проведения садово-огородных работ считаются полнолуние и новолуние, в это время можно случайно повредить растения. Также не рекомендуется что-либо делать за день до и в течение дня после полной луны или рождения новой. Также многое зависит от того, в каком знаке находится Луна. Например, Скорпион, Рак, Телец и Рыбы считаются плодородными знаками, а Водолей, Лев и Овен – абсолютно нет.

График посевов и других работ по лунному календарю в марте

1-3 марта – растущая Луна в Раке

Самое время замачивать и проращивать семена, также можно сеять белокочанную капусту, цветную, брокколи на рассаду, а еще огурцы, острый и сладкий перец, томаты, баклажаны. Если у вас уже есть сеянцы, готовые к пикировке, эти тоже можно заняться. В теплицу можно высаживать рассаду томатов, огурцов. Проводить полив и вносить подкормки. Не рекомендуется применять ядохимикаты.

4, 5 марта – растущая Луна во Льве

Подкармливать, поливать, проращивать семена, пересаживать растения в эти дни не рекомендуется, а вот рыхлить землю и готовить грядки можно вполне. А еще сеять листовой салат листовой и базилик. В саду можно заняться санитарной обрезкой деревьев и кустарников, пока не началось сокодвижение.

6 марта – растущая Луна в Деве

В этот день можно заниматься посадкой и посевом только декоративных растений. Если рассчитываете на богатый урожай, эти работы лучше отложить на другой день. Зато все остальное делать можно и нужно: прореживать, пикировать, рыхлить, пропалывать, поливать, обрезать, лечить, удобрять.

7 марта – полнолуние

Не делаем ничего.

8 марта – убывающая Луна в Деве

Делаем ровно все то же самое, что и 6 марта.

9, 10 марта – убывающая Луна в Весах

Пришло время вновь сеять семена ранней капусты, цветной, пекинской, брокколи, брюссельской, огурцов сельдерея корневого, лука-порея на рассаду. В теплице можно уже сажать ранний редис, высаживать перец. Также можно заниматься пикировкой, подкармливать, поливать, рыхлить и прищипывать. А еще сажать многолетние и клубнелуковичные цветы, укоренять черенки. В саду можно обрезать деревья и кустарники, готовить черенки. Нельзя применять ядохимикаты и прививать растения.

11-13 марта убывающая луна в Скорпионе

Прекрасные дни, чтобы замачивать и сеять семена почти всех овощных растений, а также многолетних, однолетних и клубнелуковичных цветов. Можно поливать, подкармливать и бороться с болезнями и вредителями. А вот обрезать растения, а также пересаживать, пикировать, размножать делением корней и клубнелуковиц в этот день не стоит.

14, 15 марта – убывающая Луна в Стрельце

Можно сажать лук и чеснок на выгонку, а также сеять редис, лук-порей, петрушку, укроп. Хорший день, чтобы посеять семена высокорослых томатов на рассаду. Можно рыхлить землю, обрабатывать от вредителей и болезней, вносить органические удобрения. Еще можно сажать клубнелуковичные и вьющиеся цветы, укоренять черенки. Поливать и обрезать в этот день не нужно.

16, 17 марта – убывающая Луна в Козероге

Что можно сеять: капусту, сладкий перец, баклажаны, поздние сорта томатов, сельдерей, брокколи, базилик, физалис, ранний редис, свеклу, корневой сельдерей. Также можно вносить органические удобрения, поливать, прореживать, рыхлить, бороться с сорняками, вредителями и болезнями. Единственное, чего не стоит делать, – это работать с корнями растений.

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18, 19 марта – убывающая Луна в Водолее

Отличный день для окучивания, рыхления, прополки, прореживания, борьбы с вредителями и болезнями, также можно пасынковать и прищипывать. Не стоит поливать, вносить удобрения, сажать и пересаживать плодовые и овощные культуры.

20-22 марта – новолуние

Отдыхаем.

23 марта – растущая Луна в Овне

Окучиваем, рыхлим землю, прореживаем, пропалываем, лечим и уничтожаем вредителей. В саду проводим санитарную обрезку, а вот формирующую лучше отложить. Также не стоит пикировать, пересаживать, укоренять, пасынковать, поливать и подкармливать.

24, 25 марта – растущая Луна в Тельце

Можно замачивать и проращивать семена, сеять на рассаду томаты, баклажаны, перец, огурцы, капусту, пряные травы. Хороший день, чтобы посадить чеснок. Также можно поливать, лечить растения, а еще сажать клубнелуковичные цветы и сеять семена многолетников. Рыхлить не рекомендуется.

26-28 марта – растущая Луна в Близнецах

Сажаем на рассаду под пленку семена вьющихся растений: фасоль, горох. Также можно сеять укроп, листовую петрушкул, кресс-салат, кориандр. Хороший день, чтобы рыхлить, окучивать, прореживать, пропалывать, опрыскивать от вредителей и болезней. Не рекомендуется пересаживать, пикировать, поливать и подкармливать.

29, 30 марта – растущая Луна в Раках

Замачиваем и проращиваем семена, сеем белокочанную капусту, цветную, брокколи для последующей высадки в открытый грунт. Также можно сеять семена огурцов для теплицы. На рассаду также можно сеять семена острого и сладкого перца, томатов, баклажанов. Хороший день для пикировки и высадки в теплицу томатов, огурцов, а также для посева семян однолетних цветов: петунии, лобелии и других. Применение ядохимикатов лучше отложить на другой день.

31 марта – растущая Луна во Льве

Хороший день для того, чтобы посеять листовой салат, базилик и фенхель, также можно рыхлить землю и готовить грядки. Не стоит вносить удобрения, проводить полив, проращивать семена и пересаживать растения.