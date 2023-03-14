Режим быстрой стирки может быть не особо полезным. И вот почему

Сегодня жизнь сложно представить без стиральной машины. К тому же в них сегодня предусмотрена программа быстрой стирки, которая экономит время и электричество. Но есть ли у этого режима минусы?

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Режим быстрой стирки предполагает, что ваша одежда постирается всего за 15-40 минут (иногда бывает, что и дольше). Отжим при стирке при этом стоит максимальный либо немного меньше максимального. Количество оборотов в минуту может варьироваться от 800 до 1400.

Проблема заключается в том, что из 15 минут на собственно стирку уходит всего лишь 4-5. Поэтому эффективным подобный режим будет лишь при небольших загрязнениях. Кроме того, подходит он только для определённых тканей. Если стирка будет длиться 40 минут, то одежда постирается немного лучше, но всё равно из-за низкой температуры воды сами вещи получится разве что освежить.

Вообще режим быстрой стирки нужен, если вы каждый день меняете какую-либо одежду. В этом режиме можно освежить одежду и избавить её от неприятного запаха.