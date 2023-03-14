Розы круглый год: Как выращивают цветы на ижевских плантациях

В теплицах на прошлой неделе активно срезали цветы для мартовских праздничных букетов. Но плантации не опустели, в том числе и на предприятии Ижевска - роз здесь много и ими занимаются круглый год.

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Восемьдесят сортов на предприятии "Декоративно-цветочные культуры" растут в идеальных условиях. "Если вся технология соблюдается, то срезанная роза потом стоит две недели точно", - поясняет технолог Елена Камашева. В прошлом сезоне в этих теплицах срезали 13 млн роз. В нынешнем планируют увеличить как минимум на 10 процентов. Цветы на складах и в холодильниках не задерживаются - сразу разлетаются по стране от Поволжья, Крыма и до Москвы. В Россию по-прежнему везут цветы товар из Кении, Эквадора, Израиля. Но наша роза им не уступает.

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"Я узнаю свою розу в любом магазине, - рассказывает бригадир Екатерина Андриянова. - Спрашиваю: из Удмуртии? Говорят голландская. Но я-то вижу - наша". Раньше Екатерина работала сварщиком на автозаводе. Теперь формирует не кузов, а куст. "Сегодня у нас 209 сотрудников, но скоро понадобятся еще", - говорит директор Александр Мельников.

Первую очередь новых оранжерей планируют сдать в 2023 году. Объем производства вырастет в несколько раз. А себестоимость одной розы снизится на треть.

Еще одно крупное предприятие региона "Цветы Удмуртии", работающее в нацпроекте "Производительность труда", сегодня дает 12 млн роз 30 сортов. Вместе обе компании смогут уже в этом году занять 20 процентов отечественного рынка свежесрезанных роз.

"Хочу поблагодарить голландцев и итальянцев за санкции. Если раньше импорт роз составлял 90 процентов, то сегодня наши производители ставят перед собой задачу закрыть половину освободившегося рынка", - заявил глава Удмуртии Бречалов.

Справка "РГ"

Благодаря нацпроекту "Производительность труда" российские цветоводы увеличивают выпуск продукции, улучшаются условия их труда. Уже 85 регионов могут воспользоваться профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта.