Розы круглый год: Как выращивают цветы на ижевских плантациях
В теплицах на прошлой неделе активно срезали цветы для мартовских праздничных букетов. Но плантации не опустели, в том числе и на предприятии Ижевска - роз здесь много и ими занимаются круглый год.
Восемьдесят сортов на предприятии "Декоративно-цветочные культуры" растут в идеальных условиях. "Если вся технология соблюдается, то срезанная роза потом стоит две недели точно", - поясняет технолог Елена Камашева. В прошлом сезоне в этих теплицах срезали 13 млн роз. В нынешнем планируют увеличить как минимум на 10 процентов. Цветы на складах и в холодильниках не задерживаются - сразу разлетаются по стране от Поволжья, Крыма и до Москвы. В Россию по-прежнему везут цветы товар из Кении, Эквадора, Израиля. Но наша роза им не уступает.
"Я узнаю свою розу в любом магазине, - рассказывает бригадир Екатерина Андриянова. - Спрашиваю: из Удмуртии? Говорят голландская. Но я-то вижу - наша". Раньше Екатерина работала сварщиком на автозаводе. Теперь формирует не кузов, а куст. "Сегодня у нас 209 сотрудников, но скоро понадобятся еще", - говорит директор Александр Мельников.
Первую очередь новых оранжерей планируют сдать в 2023 году. Объем производства вырастет в несколько раз. А себестоимость одной розы снизится на треть.
Еще одно крупное предприятие региона "Цветы Удмуртии", работающее в нацпроекте "Производительность труда", сегодня дает 12 млн роз 30 сортов. Вместе обе компании смогут уже в этом году занять 20 процентов отечественного рынка свежесрезанных роз.
"Хочу поблагодарить голландцев и итальянцев за санкции. Если раньше импорт роз составлял 90 процентов, то сегодня наши производители ставят перед собой задачу закрыть половину освободившегося рынка", - заявил глава Удмуртии Бречалов.
Справка "РГ"
Благодаря нацпроекту "Производительность труда" российские цветоводы увеличивают выпуск продукции, улучшаются условия их труда. Уже 85 регионов могут воспользоваться профессиональным консалтингом экспертов нацпроекта.
"Приходя на предприятие, мы в два раза сокращаем время производственных процессов, в полтора раза увеличиваем выработку на сотрудника", - сообщает гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности Николай Соломон.