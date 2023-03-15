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1 час назад

Топ самых необычных сельхозкультур в России

Rosng.ru

В основном это, конечно же, Юг и Северный Кавказ.

Топ самых необычных сельхозкультур в России
Фото: RosngRosng

Куркума - эта корневая культура выращивается в южных регионах России и используется в качестве специи для приготовления блюд, таких как карри, и в традиционной медицине.

Амарант – эта зерновая, на самом деле, выращивается во многих регионах России и используется в качестве источника питательных веществ, таких как белок, кальций и железо, в пищевой и фармацевтической промышленности.

Киви – всем известный фрукт давно выращивается в Краснодарском крае и Крыму, это один из самых мощных источников витамина C и других питательных веществ, а также используется в косметической и медицинской промышленности.

Шафран - выращивается в Кабардино-Балкарии и Крыму и используется в качестве специи, а также в медицинской и косметической промышленности.

Маракуйя – да-да, этот тропический фрукт растет, например, в Краснодарском крае (хотя я лично видел, как она растет даже в частном доме в Ростове-на-Дону) и используется в качестве источника витаминов и антиоксидантов, а также в пищевой и косметической промышленности.

Также в список можно добавить кунжут, барбарис, розмарин, картофель "китаец", лаврушку и так далее. А какие редкости знаете вы?

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