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1 час назад

Как сделать из старой чугунной сковороды антипригарную

Мира Маркина

У большинства хозяек на кухне найдется хотя бы одна старая чугунная сковородка. Такие сковородки отлично жарят и тушат продукты, но, увы, порой их бывает сложно отмыть из-за отсутствия антипригарного покрытия.

Как сделать из старой чугунной сковороды антипригарную
Фото: UnsplashUnsplash

К счастью, существует лайфхак, который поможет превратить чугунную сковородку в антипригарную. Подробнее о нем – в материале "Рамблера".

Для этого лайфхака вам потребуется всего три ингредиента: соль, вода и масло.

Насыпьте в сковородку 2-3 столовые ложки соли, а затем нагрейте сковороду на плите. Когда через несколько минут от сковороды пойдет дым, начните перемешивать соль. Продолжайте мешать ее на протяжении 20 минут. Затем выключите плиту, дождитесь, когда сковорода остынет, избавьтесь от соли и помойте сковороду водой.

После этого налейте в сковородку растительное масло, масло должно покрывать все дно. После этого поставьте сковородку на средний огонь. Сделайте так, чтобы масло покрывало не только дно, но и стенки. Выключите огонь, дайте сковороде остыть и удалите остатки масла.

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Вуаля: всего за несколько шагов мы превратили обычную сковородку в антипригарную. Чтобы эффект сохранился надолго, не царапайте дно и не мойте посуду при помощи химических средств.

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