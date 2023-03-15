Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+2° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
2 часа назад

8 вещей в доме, которые давно пора выбросить

WomanHit.ru

Подарите вторую жизнь предметам и расхламите квартиру.

8 вещей в доме, которые давно пора выбросить
Фото: WomanhitWomanhit

Все специалисты по наведению порядка в доме и в жизни считают, что начать изменения нужно с расхламления и избавления от ненужного. Но что делать, если кажется, что каждый предмет важен и ценен? Проверьте наш список, возможно, он поможет вам начать расхламление и покажет, что далеко не все, что вы храните, на самом деле нужно.

Видео дня

Косметика, который вы не пользовались

Подойдите к туалетному столику или откройте косметичку, берите в руки каждый продукт и вспоминайте, когда вы пользовались им в последний раз. Больше полугода назад? Проверьте срок годности, а затем отправьте в мусорную корзину или подарите подружке. Если средство не подошло сразу, но не станет вашим фаворитом ни через месяц, ни через год.

Ностальгический мусор

Билет в кино с вашего первого свидания, открытка от подруги, которую она прислала 20 лет назад, моментальные фото из кабинки, старые журналы, вырезки из газет. Все эти вещи захламляют ваш дом и никогда не пригодятся. Вы не забудете о первом свидании даже без билета, а любую информацию из журнала можно найти в интернете.

Книги

Да, избавляться от книг, даже прочитанных и не самых любимых, кажется кощунством. Но вы, скорее всего, не вернетесь к ним, а для местной библиотеки тома станут ценным подарком. Истории прочтут еще много людей.

Резинки для волос

Сделали стрижку? Отправьте ненужные резинки в мусорное ведро, если решите отрастить волосы, купите новые: для бюджета эта трата незаметна, а у вас дома не будет лишнего хлама.

Коробки

Многие складируют их на балконе, считая, что коробки пригодятся при переезде, но их число с годами превышает необходимость. Отнесите коробки на переработку, чтобы позаботиться о природе.

Ненужные зарядки

У многих есть особый ящик, в котором лежат десятки кабелей и зарядных устройств — причем некоторые от техники, которую мы уже давно выбросили или продали. Разобрать эту паутину из проводов никогда не будет лишним.

Старое белье

Да, его никто не видит под одеждой, но годами носить трусы и бюстгальтеры крайне негигиенично. Старайтесь не хранить белье, которое потеряло вид, заботьтесь о себе, ведь красивые комплекты значительно повысят самооценку.

Украшения

Бижутерия, которую вы не надевали около года, вряд ли вам понадобится в дальнейшем. Подарите ее маме, сестре, подружке, это сделает дом чище, а еще осчастливит близкого человека.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий