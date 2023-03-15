8 вещей в доме, которые давно пора выбросить

Подарите вторую жизнь предметам и расхламите квартиру.

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Все специалисты по наведению порядка в доме и в жизни считают, что начать изменения нужно с расхламления и избавления от ненужного. Но что делать, если кажется, что каждый предмет важен и ценен? Проверьте наш список, возможно, он поможет вам начать расхламление и покажет, что далеко не все, что вы храните, на самом деле нужно.

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Косметика, который вы не пользовались

Подойдите к туалетному столику или откройте косметичку, берите в руки каждый продукт и вспоминайте, когда вы пользовались им в последний раз. Больше полугода назад? Проверьте срок годности, а затем отправьте в мусорную корзину или подарите подружке. Если средство не подошло сразу, но не станет вашим фаворитом ни через месяц, ни через год.

Ностальгический мусор

Билет в кино с вашего первого свидания, открытка от подруги, которую она прислала 20 лет назад, моментальные фото из кабинки, старые журналы, вырезки из газет. Все эти вещи захламляют ваш дом и никогда не пригодятся. Вы не забудете о первом свидании даже без билета, а любую информацию из журнала можно найти в интернете.

Книги

Да, избавляться от книг, даже прочитанных и не самых любимых, кажется кощунством. Но вы, скорее всего, не вернетесь к ним, а для местной библиотеки тома станут ценным подарком. Истории прочтут еще много людей.

Резинки для волос

Сделали стрижку? Отправьте ненужные резинки в мусорное ведро, если решите отрастить волосы, купите новые: для бюджета эта трата незаметна, а у вас дома не будет лишнего хлама.

Коробки

Многие складируют их на балконе, считая, что коробки пригодятся при переезде, но их число с годами превышает необходимость. Отнесите коробки на переработку, чтобы позаботиться о природе.

Ненужные зарядки

У многих есть особый ящик, в котором лежат десятки кабелей и зарядных устройств — причем некоторые от техники, которую мы уже давно выбросили или продали. Разобрать эту паутину из проводов никогда не будет лишним.

Старое белье

Да, его никто не видит под одеждой, но годами носить трусы и бюстгальтеры крайне негигиенично. Старайтесь не хранить белье, которое потеряло вид, заботьтесь о себе, ведь красивые комплекты значительно повысят самооценку.

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