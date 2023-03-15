Если на капроновых чулках образовалась стрелка, это не значит, что их нужно выбросить в мусорное ведро.

Блогер @OnaZnaett поделилась лайфхаком, который подарит вторую жизнь капроновым чулкам, носкам или колготкам, а также поможет упростить процесс стирки.

Она предлагает использовать носки в качестве мешочков при стирке тюлевых штор. Если поместить верхнюю часть в носок, то крючки не потеряются в машинке, а сам тюль потом можно будет легко распутать.

Подробнее о том, как правильно применять капроновые чулки при стирке, смотрите в видео.