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3 часа назад

Почему не надо выкидывать старые капроновые чулки: видео

Стелла Шмель

Если на капроновых чулках образовалась стрелка, это не значит, что их нужно выбросить в мусорное ведро.

Блогер @OnaZnaett поделилась лайфхаком, который подарит вторую жизнь капроновым чулкам, носкам или колготкам, а также поможет упростить процесс стирки.

Она предлагает использовать носки в качестве мешочков при стирке тюлевых штор. Если поместить верхнюю часть в носок, то крючки не потеряются в машинке, а сам тюль потом можно будет легко распутать.

Почему не нужно выбрасывать колечко от бутылки с маслом

Подробнее о том, как правильно применять капроновые чулки при стирке, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как сделать из старой чугунной сковороды антипригарную.

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