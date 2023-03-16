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54 минуты назад

Ошибки при стирке постельного белья, из-за которых оно портится быстрее

WomanHit.ru

Эксперты поделились важными правилами стирки.

Ошибки при стирке постельного белья, из-за которых оно портится быстрее
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Даже самое качественное постельное белье не прослужит долго, если вы не будете соблюдать элементарные правила. Как же не допустить, чтобы любимая наволочка или простыня разорвалась уже через месяц после покупки? Мы дадим несколько полезных советов, если вы стираете постельное белье довольно часто.

Тщательно выбирайте вещи для стирки вместе с бельем

Важное правило №1 — никогда не стирайте постельное белье вместе с жесткими полотенцами и вещами с декоративными элементами. Конечно, несколько стирок не нанесут большого ущерба вашим нежным наволочкам, однако постоянно стирать постельное белье с другими вещами эксперты не рекомендуют. Все же различие материалов должно обязательно учитываться перед тем как вы отправите вещи в стирку. Постарайтесь выделять время, когда в стиральной машине ничего нет и уже в этом случае загружайте постельное белье.

Регулируйте количество моющего средства

Считается, что чем грязнее белье, тем больше порошка или геля необходимо добавить при стирке. Однако в реальности это лишь приведёт к повреждению волокон ткани. Особенно важно учитывать этот момент, если ваше постельное белье из нежных материалов светлого цвета. Помимо того, что агрессивное вещество разъест материал, вы просто может получить на выходе некрасивые разводы от моющего средства. Нужно ли вам это? Сомневаемся!

Старайтесь не пересушивать белье

Если у вас есть машина для сушки, будьте очень аккуратны, когда загружаете туда белье. Эксперты считают, что нахождение белья в машине долгое время приводит к усадке, волокна изменяют форму и вернуть ее обратно крайне непросто. Идеально, если вы сможете просушить белье естественным способом, чтобы избежать любых негативных последствий.

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