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1 час назад

Агроном рассказал, как правильно подсвечивать рассаду томатов

Мир24

Чтобы получить рассаду томатов с крепким стеблем, ее необходимо подсвечивать с помощью фитолампы, рассказал aif.ru агроном Петр Синьковский.

Агроном рассказал, как правильно подсвечивать рассаду томатов
Фото: Мир24Мир24

«Главная задача подсветки – получение рассады с толстеньким крепким стеблем. Для томатов это особенно важно. Поэтому без подсветки лучше не обходиться. Но подсветка необходима только на стадии появления семядолей», – заявил он.

По словам агронома, как только семядоли покажутся из земли, нужно провести интенсивное подсвечивание в течение трех дней (72 часов). Для этого следует воспользоваться фитолампой. Ее необходимо разместить на расстоянии 7-10 см от верхушек растений. Наличие обычного солнечного света, как отметил Синьковский, также очень желательно. Процедуру надо проводить на подоконнике или столе рядом с окном. Емкости с рассадой нужно поворачивать каждые 12 часов так, чтобы естественный свет попадал на растения равномерно.

После появления настоящих листьев досвечивание можно прекратить, а рассаду подкормить калийным удобрением.

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