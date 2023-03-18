Агроном рассказал, как правильно подсвечивать рассаду томатов

«Главная задача подсветки – получение рассады с толстеньким крепким стеблем. Для томатов это особенно важно. Поэтому без подсветки лучше не обходиться. Но подсветка необходима только на стадии появления семядолей», – заявил он.

По словам агронома, как только семядоли покажутся из земли, нужно провести интенсивное подсвечивание в течение трех дней (72 часов). Для этого следует воспользоваться фитолампой. Ее необходимо разместить на расстоянии 7-10 см от верхушек растений. Наличие обычного солнечного света, как отметил Синьковский, также очень желательно. Процедуру надо проводить на подоконнике или столе рядом с окном. Емкости с рассадой нужно поворачивать каждые 12 часов так, чтобы естественный свет попадал на растения равномерно.