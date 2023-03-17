Что детали интерьера могут рассказать о его хозяине

Каждый день ваш наряд может многое рассказать о вашем текущем настроении и даже расписании на день. Однако, ваш дом является более глубоким и последовательным отражением вас не только в текущий момент, а в целом. По крайней мере, он должен быть таковым. Эксперт в области стиля и дизайна интерьера Александр Осипов рассказал нашим читателям о том, что говорит о нас домашний декор.

Фото: Женский журнал "Прелесть" Женский журнал "Прелесть"

Выставленные напоказ личные артефакты означают, что у вас сильное чувство собственного достоинства. Одна из первых вещей, которую люди замечают в вашем доме, когда заходят в него, - это то, насколько много ваших фотографий, наград и других памятных вещей в декоре. Пространство должно обладать индивидуальностью и рассказывать вашу историю. Иногда удивляет, что многие люди, даже те, кто активно самовыражаются через одежду, абсолютно не стремятся делать это через интерьер.

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Растения, которые вы выбираете, могут многое сказать о вас. Например, любители тропических растений, таких как алоэ вера или мирные лилии, часто спокойны и гибки, поскольку считается, что эти растения помогают снять стресс. Те, кто предпочитает суккуленты, обычно очень независимы. А любители выращивать орхидеи предпочитают очень узкий круг друзей.

Количество и качество вашей кухонной утвари показывает, насколько вы гостеприимны. Это также указывает на то, любите ли вы есть в компании людей или предпочитаете уединенную трапезу. Холодильник, переполненный продуктами, характерен для импульсивных и жизнерадостных людей. А если в вашей ванной комнате много внимания к деталям, это может говорить о том, что вы предпочитаете порядок двусмысленности.

Цвет постельного белья, который вам нравится, указывает на определенные черты вашей личности. Например, энергичные люди предпочитают оттенки красного, а также полосатые принты. Люди с отличным чувством юмора предпочитают одеяла и подушки в горошек, а уверенные в себе люди выбирают постельное белье с животными принтами. А вот приверженность к геометрическим узорам говорит о том, что вы часто нервничаете.

Идеальный порядок в спальне свидетельствует о том, что вы любите все тщательно планировать. Если в комнате, где вы спите, слишком много ненужных вещей, скорее всего, вы человек, который всегда любит хранить предметы в избытке и гораздо дольше, чем нужно. Семейная спальня, оснащенная различными электронными устройствами, часто встречается в домах людей, которые прячут свои эмоции глубоко внутри и избегают реального общения.

Когда гости приходят в ваш дом, они наверняка обращают внимание на то, как расставлены диваны и кресла в гостиной. Если расположение мягкой мебели позволяет людям комфортно общаться, значит, вы очень общительный человек и душа коллектива.

Изобилие настенных и настольных календарей, а также строго упорядоченных книг и других предметов можно найти в доме человека, который изо всех сил старается быть организованным и пунктуальным.

Но если в вашем ящике для носков царит беспорядок, не спешите оправдываться и извиняться. Возможно, вы очень внимательны к деталям, когда речь идет о более серьезных вещах. Переполненный гардероб, в котором можно найти вещи, которые вы давно не носили, указывает на нежелание расставаться с прошлым.