Основное правило успешной обрезки хвойных

Было у меня в саду две ели шаровидной формы (сорт такой, не знаю как называется, покупались очень давно). Росли очень медленно, но такие два шара симпатичных, один темно-зеленый, другой — светлее.

Фото: 7dach.ru 7dach.ru

Не то чтобы я хотела из них что-то сформировать, я была просто вынуждена. Очень сильно подгорели они как-то по весне. Вообще у меня в саду очень много вынужденного или «так получилось»… Сначала сильно порыжели, к сожалению, нет фото, потом начали осыпаться, сухие ветки и решила вырезать.

Обрезать на месте было очень неудобно и не получалось чисто обрезать стволы. И я решила их выкопать, чтобы сделать обрезку, а потом вернуть на место:

Сидя на этой скамеечке-стремянке, положив набок ель на колени, выстригала из нее все засохшие веточки. Было очень удобно, так как их можно было вращать любой стороной.

Ну, и раз уж я их выкопала, то перед тем как их посадить — вынула весь грунт с места посадки, потом натаскала и засыпала туда несколько тачек песка, потом вернула грунт на место, очистив его от корней сорняков...

Яма песком была уже засыпана, сверху насыпала грунт и сразу засаживала.

Эти ветки не были срезаны сразу, а намеренно были оставлены до следующего года. Они явно были лишними, но при обрезке хвойных, их формировке надо помнить правило:

безболезненно для хвойного растения можно удалить не более одной трети кроны за раз. И только когда оно переживет обрезку, можно продолжить. Так как помимо удаления большого кол-ва сухих ветвей была еще и пересадка — на обоих было оставлено все зеленое.