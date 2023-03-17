Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго

Эксперты по сну из компании MattressNextDay раскрыли способы, с помощью которых можно сохранить постельке белье чистым надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

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В первую очередь специалисты призвали читателей перестать заправлять постель сразу после пробуждения. По их словам, данный ритуал провоцирует появление пылевых клещей. В связи с этим они посоветовали подождать 30 минут перед тем, как застелить постель. При этом эксперты обратили внимание на необходимость менять наволочки два раза в неделю, а пододеяльник — один раз в неделю.

Кроме того, собеседники издания отметили, что постельное белье и полотенца необходимо стирать при температуре 60 градусов.

«Это рекомендуемый температурный режим для уничтожения микробов. Однако вам нужно будет сочетать эту стирку с хорошим моющим средством, чтобы сделать ваше постельное белье очень мягким», — пояснили они и напомнили о ежедневной стирке пижам.

Вдобавок специалисты взяли во внимание уход за матрасом и подушками. Так, в первом случае они объяснили, что на изделие нужно всегда натягивать наматрасник, чтобы продлить ему срок службы, и при этом чистить каждые шесть месяцев.