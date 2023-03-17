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2 часа назад

Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго

Lenta.ru

Эксперты по сну из компании MattressNextDay раскрыли способы, с помощью которых можно сохранить постельке белье чистым надолго. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Раскрыты способы сохранить постельное белье чистым надолго
Фото: unsplash.comunsplash.com

В первую очередь специалисты призвали читателей перестать заправлять постель сразу после пробуждения. По их словам, данный ритуал провоцирует появление пылевых клещей. В связи с этим они посоветовали подождать 30 минут перед тем, как застелить постель. При этом эксперты обратили внимание на необходимость менять наволочки два раза в неделю, а пододеяльник — один раз в неделю.

Кроме того, собеседники издания отметили, что постельное белье и полотенца необходимо стирать при температуре 60 градусов.

«Это рекомендуемый температурный режим для уничтожения микробов. Однако вам нужно будет сочетать эту стирку с хорошим моющим средством, чтобы сделать ваше постельное белье очень мягким», — пояснили они и напомнили о ежедневной стирке пижам.

Вдобавок специалисты взяли во внимание уход за матрасом и подушками. Так, в первом случае они объяснили, что на изделие нужно всегда натягивать наматрасник, чтобы продлить ему срок службы, и при этом чистить каждые шесть месяцев.

«В какой-то момент все в вашей кровати нужно чистить, включая предметы, к которым вы на самом деле не прикасаетесь. Вы должны стремиться стирать свои внутренние подушки не менее трех раз в год, поскольку они впитывают пыль и весь ваш пот», — предупредили они.

Дом и сад,
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