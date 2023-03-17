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2 часа назад

8 лайфхаков для экспресс-уборки на кухне

WomanHit.ru

Поддерживать порядок станет гораздо проще.

8 лайфхаков для экспресс-уборки на кухне
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Кухня для многих — самое уютное и жилое место в доме: здесь готовят, проводят время с семьей. Но именно эта комната чаще всего становится неопрятной, требует постоянной уборки и внимания. Чтобы быстрее навести порядок на кухне, воспользуйтесь простыми и эффективными лайфхаками.

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Убирайте сразу

Во время приготовления не накапливайте посуду. Порезали морковь? Помойте доску. Сполосните терку, как только сыр измельчен. Эти действия занимают несколько секунд, но избавят от необходимости перемывать гору посуды, да и готовить на чистой кухне значительно приятнее.

Специальные тряпочки

Во многих магазинах можно найти тряпки, которые устраняют грязь без использования специальных средств. Держите такую под рукой, ее достаточно смочить, чтобы убрать капли жира с плиты, протереть поверхности и навести визуальный порядок.

Создайте систему

Специальные контейнеры, подставки под кастрюли и крышки, крючки для веника, совка, прихваток помогут организовать удобное пространство, в котором у каждого предмета есть свое место. Так поддерживать порядок будет значительно легче.

Убирайте кухню вечером

После ужина преодолейте лень и помойте тарелки, протрите раковину, расставьте посуду по местам. Сделать это все равно придется, но утром вид грязной кухни может значительно испортить настроение.

Используйте микроволновку

Если к тарелке прилипли частички гречки или расплавленного сыра, а долго тереть ее не хочется, налейте в посуду воды и поставьте ее на минуту в микроволновку. Остатки пищи размягчатся, останется ополоснуть тарелку обычной губкой.

Держите стол пустым

Не заставляйте его мелочами: салфетницами, фруктовницами и прочим. Пустой стол создает ощущение порядка на кухне, да и протирать его значительно легче. То же правило относится и к рабочим поверхностям на кухне: чем меньше на них предметов, тем проще поддерживать порядок.

Чистите краны

Металлические части кухни регулярно очищайте специальным средством или уксусом. Блестящая раковина и краны создают ощущение чистоты и свежести в помещении.

Устраняйте запахи

Важен не только визуальный вид кухни, но и общая атмосфера, а огромную роль в ней играют запахи. Чаще выносите мусор, используйте диффузоры и спреи, чтобы на кухне всегда приятно пахло. Эта хитрость сделают помещение еще более уютным.

Дом и сад,
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