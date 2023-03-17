Зоопсихолог объяснил, кто делает «декорашек» опаснее питбулей

«В Испании и в целом по Европе выработана культура содержания домашних животных, для них та же зоопсихология – это не новинка, а обычная консультативная услуга, а у нас остаются базовые проблемы. Нам бы поработать с заводчиками, потому что там полная вакханалия, с разведением породистых собак и кошек у нас тихий ужас, это абсолютно бесконтрольная история. Тот, кто наплодил кучу котят, получает диплом заводчика. Это потом негативно сказывается на качестве животного и становится проблемой для людей, которые его купили. Плюс у нас очень многие считают, что животных не надо кастрировать, прививать или чипировать, а это должны быть базовые вещи, как машину переобуть с зимы на лето», - заключил собеседник НСН.