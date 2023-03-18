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3 часа назад

Что нельзя делать на кухне, чтобы не спугнуть удачу

Мира Маркина

Кухня — особенное место в доме, c которым связано множество примет. Что нельзя делать хозяйкам, чтобы не спугнуть удачу, а что, наоборот, привлечет благополучие? Рассказываем в материале "Рамблера".

Что нельзя делать на кухне, чтобы не спугнуть удачу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Все знают поверье, что битая посуда — на счастье, но, вот, хранить ее у себя на кухне не стоит. Это может привести к проблемам с деньгами. Поэтому все, что разбилось, даже если это небольшой скол, лучше выбросить и заменить на новое.

Согласно приметам, бедность можно также привлечь, если сметать рукой крошки с обеденного стола. Не стоит и протирать стол какой-либо бумагой, например, бумажными салфетками. Считается, что это может привести к ссорам и конфликтам. Чтобы избежать неприятностей, лучше использовать обычную влажную тряпку.

Плохой приметой считается оставлять на столе после приема пищи и на ночь ножи. Поверья гласят, что это приведет к большому количеству ссор и уменьшением финансового состояния.

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Еще одна примета связана с грязным кухонным полом. Его надо держать в чистоте, иначе можно привлечь в дом большую беду. Кроме того, это может испорть отношения внутри семьи.

А, вот, какие действия, наоборот, сулят хозяйкам счастье и удачу:

  • перепутать соль с сахаром в процессе готовки — к хорошим новостям;
  • пузыри в утреннем кофе — к приятным переменам;
  • статуэтки голубей на кухне — к притоку денег.
Дом и сад,
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