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1 час назад

Эксперты дали советы по декору и оформлению гостиной в скандинавском стиле

runews24.ru

Скандинавский стиль считается уже классикой, которая никогда не выйдет из моды. Это лаконичный и уютный интерьер.

Советы по декору и оформлению гостиной в скандинавском стиле
Фото: runews24.rurunews24.ru

myDecor пишет, что для создания гостиной в скандинавском стиле потребуется функциональная мебель с простыми и лаконичными формами.

Нужно выбирать удобные и простые объекты. Также стоит обратить внимание на хранение. Мебель в скандинавском стиле должна быть функциональной.

Цвета в интерьере нужно выбирать природные или нейтральные оттенки, это необязательно белые цвета.

Можно обратить внимание на солнечно-жёлтый, синий и голубой, либо светлые и простые оттенки.

Уют в гостиной получится создать с помощью смешивания разных фактур и материалов – дерева, камня, мягкого текстиля и шерсти, меха.

Также нужно установить правильное освещение. Лучше всего использовать множество светильников, чтобы сделать комнату сияющей, свободной.

Для скандинавского минималистичного стиля нужен яркий декор. Его стоит использовать аккуратно, просто чтобы придать акценты.

Дом и сад,
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