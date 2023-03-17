Советы по декору и оформлению гостиной в скандинавском стиле

Скандинавский стиль считается уже классикой, которая никогда не выйдет из моды. Это лаконичный и уютный интерьер.

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myDecor пишет, что для создания гостиной в скандинавском стиле потребуется функциональная мебель с простыми и лаконичными формами.

Нужно выбирать удобные и простые объекты. Также стоит обратить внимание на хранение. Мебель в скандинавском стиле должна быть функциональной.

Цвета в интерьере нужно выбирать природные или нейтральные оттенки, это необязательно белые цвета.

Можно обратить внимание на солнечно-жёлтый, синий и голубой, либо светлые и простые оттенки.

Уют в гостиной получится создать с помощью смешивания разных фактур и материалов – дерева, камня, мягкого текстиля и шерсти, меха.

Также нужно установить правильное освещение. Лучше всего использовать множество светильников, чтобы сделать комнату сияющей, свободной.