Большое количество специй порой приводит к беспорядку на кухне. Если вы храните приправы в пакетиках, то наверняка сталкивалась с тем, что они постоянно рассыпаются в шкафу.

Блогер @BorisovTV поделился лайфхаком, который поможет удобно хранить специи без использования зажимов или других подручных средств.

Чтобы приправы не рассыпались, достаточно просто отрезать полоску от угла открытого пакетика, после чего скрутить упаковку с открытой стороны и надеть на нее отрезанную полоску. Этот простой способ позволит хранить приправы аккуратно.

Подробнее о том, как хранить приправы, смотрите в видео.