Когда сажать капусту на рассаду в 2023: сроки посадки и советы

Капуста хороша и в свежем виде, и в приготовленном, но самая вкусная – та, которая выросла на собственном участке. Но кроме того, что нужно знать, когда сажать капусту на рассаду в 2023 году, важно учитывать и другие нюансы – сроки посева семян и высадки рассады, выращивание, условия содержания и так далее.

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«Рамблер» рассказывает, когда и как сажать капусту и что с ней делать дальше.

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В первую очередь нужно решить, для чего вам нужна капуста, чтобы определиться с сортом:

ранние сорта капусты выращивают для приготовления салатов и других блюд,

средние сорта подходят для приготовления квашеной капусты,

поздние сорта хорошо хранятся и также подходят для квашения.

Кроме привычной и самой популярной в России белокочанной капусты, существут еще самые разнообразные сорта:

Краснокочанная,

Брюссельская,

Кольраби,

Брокколи,

Цветная,

Савойская.

Считается, что брокколи замедляет старение, в кольраби содержится рекордное количество витамина С, брюссельская снижает холестерин и подходит для заморозки, из савойской получается отличная начинка для пирогов.

Температурный режим

Правильная температура – главный залог успеха при выращивании рассады капусты. Но не все смогут обеспечить такие условия, особенно если у вас нет относительно утепленного балкона, террасы или теплицы. Или теплица есть, но на дачу вы ездите раз в неделю и в то время, когда станет совсем тепло. В этом случае проще купить готовую рассаду или посадить семена в открытый грунт или теплицу. Капуста вырастет точно также, но урожай вы соберете на месяц позже.

Если условия позволяют, то на разных этапах роста нужно обеспечить следующий температурный режим:

До появления всходов – 18-20 градусов по Цельсию;

Первые 4-7 дней после всходов 6-10 градусов для бело- и краснокочанной, 5-10 градусов для всех остальных;

В дальнейшем для бело- и краснокочанной – 12-18 градусов днем и 6-10 градусов ночью, для всех остальных сортов – 14-18 градусов днем и 8-10 градусов ночью.

На закрытом балконе или террасе можно создать такие условия, но прежде чем сеять семена на рассаду, проверьте прогноз погоды, чтобы было не слишком жарко и не слишком холодно.

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Обработка семян

Капуста очень чувствительна к заболеваниям, поэтому нужно обеззаразить и почву, и сами семена. Грунт можно прокалить в духовке при температуре 95 градусов в течение получаса, а семенам понадобится двойная обработка, если, конечно, об этом не позаботился производитель. Обработанные семена продаются в виде цветных драже, их вы узнаете сразу. Если семена не обработаны, сделать нужно следующее:

Замочить в соленой воде на 10 минут, сразу выбросить те, которые всплыли Залить горячей водой, но не кипятком, достаточно 40-48 градусов, на 20 минут, затем эту воду слить и залить холодной водой из холодильника на две-три минуты. После этого обработать 1-процентным раствором марганцовки.

Семена ранних и средних сортов белокочанной капусты можно дополнительно замочить в растворе аскорбиновой кислоты на сутки – четверть таблетки на 100 мл воды. Это поможет предотвратить растрескивание.

Когда сеять семена капусты на рассаду

Если у вас есть теплица, то в средней полосе России начинать сеять семена капусты можно с 10 по 25 марта. Если на дачу в это время вы ехать не планируете, то в условиях квартиры высевать семена на рассаду можно с 20 по 25 марта. К моменту, когда семена взойдут на закрытом балконе, скорее всего, будет подходящая температура.

Тем не менее сроки ориентировочные, окончательно решение нужно принимать, опираясь на прогнозы погоды в вашем регионе.

Наполните рассадный ящик грунтом, на дно не забудьте положить дренаж, пролейте грунт водой, разложите семена на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга, слегка присыпьте. Когда появится первый лист, семена можно пикировать. Если семена сеяли не в рассадный ящик, а в теплице, пикировать не нужно, чтобы не тревожить лишний раз нежную корневую систему.

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Когда сажать капусту по лунному календарю

Посев семян

Март: 1-3, 11-12, 20, 24-25, 28-30

Апрель: 7-9, 16-17, 21, 25-26

Май: 6, 13-14, 18, 22-24

Пикировка

Март: 1-3, 6, 11-12, 16-17, 20, 24-25, 28-30

Апрель: 3-4, 7-8, 12-13, 16-17, 21, 25-26, 30

Май: 1, 6, 9-10, 13-14, 17-18, 22-24, 27-29

Высадка в грунт

Апрель: 3-4, 7-8, 12-13, 16-17, 21, 25-26, 30

Май: 1, 6, 9-10, 13-14, 17-18, 22-24, 27-29

Июнь: 1-2, 5-6, 9-10, 14-15, 19-20, 24-25, 28-30

Высадка в грунт

Когда сеянцы подрастут, перед высадкой в грунт их нужно приучить к солнцу. Выносите ящики с рассадой на 1-2 часа на солнце, с каждым днем понемногу увеличивая интервал.