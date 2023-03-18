Когда сажать капусту на рассаду в 2023: сроки посадки и советы

Капуста хороша и в свежем виде, и в приготовленном, но самая вкусная – та, которая выросла на собственном участке. Но кроме того, что нужно знать, когда сажать капусту на рассаду в 2023 году, важно учитывать и другие нюансы – сроки посева семян и высадки рассады, выращивание, условия содержания и так далее.
«Рамблер» рассказывает, когда и как сажать капусту и что с ней делать дальше.
В первую очередь нужно решить, для чего вам нужна капуста, чтобы определиться с сортом:
Кроме привычной и самой популярной в России белокочанной капусты, существут еще самые разнообразные сорта:
Считается, что брокколи замедляет старение, в кольраби содержится рекордное количество витамина С, брюссельская снижает холестерин и подходит для заморозки, из савойской получается отличная начинка для пирогов.
Правильная температура – главный залог успеха при выращивании рассады капусты. Но не все смогут обеспечить такие условия, особенно если у вас нет относительно утепленного балкона, террасы или теплицы. Или теплица есть, но на дачу вы ездите раз в неделю и в то время, когда станет совсем тепло. В этом случае проще купить готовую рассаду или посадить семена в открытый грунт или теплицу. Капуста вырастет точно также, но урожай вы соберете на месяц позже.
Если условия позволяют, то на разных этапах роста нужно обеспечить следующий температурный режим:
На закрытом балконе или террасе можно создать такие условия, но прежде чем сеять семена на рассаду, проверьте прогноз погоды, чтобы было не слишком жарко и не слишком холодно.
Капуста очень чувствительна к заболеваниям, поэтому нужно обеззаразить и почву, и сами семена. Грунт можно прокалить в духовке при температуре 95 градусов в течение получаса, а семенам понадобится двойная обработка, если, конечно, об этом не позаботился производитель. Обработанные семена продаются в виде цветных драже, их вы узнаете сразу. Если семена не обработаны, сделать нужно следующее:
Семена ранних и средних сортов белокочанной капусты можно дополнительно замочить в растворе аскорбиновой кислоты на сутки – четверть таблетки на 100 мл воды. Это поможет предотвратить растрескивание.
Если у вас есть теплица, то в средней полосе России начинать сеять семена капусты можно с 10 по 25 марта. Если на дачу в это время вы ехать не планируете, то в условиях квартиры высевать семена на рассаду можно с 20 по 25 марта. К моменту, когда семена взойдут на закрытом балконе, скорее всего, будет подходящая температура.
Тем не менее сроки ориентировочные, окончательно решение нужно принимать, опираясь на прогнозы погоды в вашем регионе.
Наполните рассадный ящик грунтом, на дно не забудьте положить дренаж, пролейте грунт водой, разложите семена на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга, слегка присыпьте. Когда появится первый лист, семена можно пикировать. Если семена сеяли не в рассадный ящик, а в теплице, пикировать не нужно, чтобы не тревожить лишний раз нежную корневую систему.
Когда сеянцы подрастут, перед высадкой в грунт их нужно приучить к солнцу. Выносите ящики с рассадой на 1-2 часа на солнце, с каждым днем понемногу увеличивая интервал.
В зависимости от сорта высаживать капусту в грунт можно в мае-начале июля. Но в любом случае, если есть угроза заморозков, капусту нужно будет укрыть. Для этого подойдут ведра, коробки, ящики, бутылки со срезанным горлышком.